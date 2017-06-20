Миграционный прирост в РФ снизился почти на треть

20 июня. FINMARKET.RU - Прирост мигрантов в России снизился за 1-й квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года, пишут "Известия", ссылаясь на данные, полученые в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Некоторые эксперты говорят о тенденции, а другие считают, что заявлять о значимом уменьшении числа приезжих пока рано. При этом наиболее заметно (на 40%) снизился прирост количества украинцев, направляющихся на заработки в Россию.

Согласно данным Росстата, в январе-марте 2017 года число прибывших в Россию мигрантов составило 122,3 тыс. человек. Это на 8,1% меньше, чем в I квартале прошлого года. Численность уехавших, наоборот, выросла на 8,3 тыс. В результате так называемый миграционныи? прирост за квартал уменьшился на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Однако эксперты РАНХиГС уверены, что пока рано говорить о глобальной тенденции? gbitn ufptnf/

"Данные по кварталам из года в год меняются. Часто миграционныи? прирост во II–IV кварталах превосходит показатели первого. Миграционныи? прирост в январе–марте 2017 года был на уровне 2013-го и выше, чем в 2014–2015 годах", — отметили в РАНХиГС.

Как рассказал "Известиям" президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, уменьшение миграционного прироста — это временное явление. В целом количество мигрантов в России кардинально не изменилось.

"Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники", — отметил эксперт.