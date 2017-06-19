ВС готовит разъяснения по спорам с иностранными компаниями

19 июня. FINMARKET.RU - В Россиииностранных судов не будут исполняться, если речь в них идет об изъятии имущества на территории нашей страны или ликвидации деятельности каких-то юридических лиц. Соответствующие разъяснения заложены в проекте постановления пленума Верховного суда России о рассмотрении арбитражными судами споров с участием иностранных компаний. Соответствующий документ сейчас дорабатывается и будет принят в ближайшее время, пишет "Российская газета"

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, нередко российские компании, которые ведут дела с иностранными партнерами, выбирают иностранную юрисдикцию, то есть в случае споров идут судиться в иностранный суд. Между тем, по его словам, российская арбитражная система сегодня отвечает всем международным требованиям, более того, у российской правовой системы, у российских судов есть целый ряд преимуществ. "В целом нам надо продвигать нашу юрисдикцию, это в свою очередь привлечет и инвесторов. Когда судебная система позволяет быстро и эффективно защищать свои права, это улучшает инвестиционный климат", - сказал В.Груздев.

Он также обратил внимание, что есть некоторые виды споров, которые вообще нельзя рассматривать в иностранных судах. "Например, согласно Арбитражному процессуальному кодексу, к исключительной компетенции арбитражных судов относятся дела в отношении государственного имущества, в том числе о его приватизации или о принудительном отчуждении имущества для государственных нужд", - заявил эксперт.

Кроме того, в этой категории находятся споры о недвижимости на территории России и праве на нее, дела о регистрации или выдаче патентов и свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности. Только российскиемогут решить вопросы о признании недействительными записей в госреестрах, регистрах и кадастрах и об учреждении, ликвидации или регистрации в России юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы решение иностранного суда было исполнено на территории РФ, его должен будет подтвердить российский суд. Он и выпишет исполнительный лист. Как поясняет проект постановления пленума, если при рассмотрении дела иностранным судом было нарушено правило исключительной компетенции арбитражных судов России, это должно стать причиной отказа для выполнения такого решения.

Согласно данным Верховного суда, за последние 6 лет количество споров с иностранным участием выросло в 4 раза. В прошлом году суды рассмотрели 8 тыс. таких дел, а также 1,5 тыс. поручений и 50 заявлений о принятии обеспечительных мер. При этом 60% решений выносились в пользу иностранцев, сообщила судья Верховного суда России Наталья Павлова.

В проекте постановления также разграничивается компетенция российских и иностранных судов. Эти правила очень актуальны, так как нередко суды сразу нескольких стран считают себя вправе рассмотреть дело.