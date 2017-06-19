Банки не слишком заинтересованы во вкладах

19 июня. FINMARKET.RU - Банк России существенно изменил прогноз по темпам прироста депозитов физлиц в банковской системе в текущем году. Еще в конце мая ЦБ прогнозировал этот показатель на уровне 7–9%, а в пятницу прозвучала оценка в 2–4%.

со своей стороны не слишком заинтересованы во вкладах. У банков уже сейчас избыточная ликвидность, поэтому они держат низкие ставки по депозитам, пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на мнение экспертов.

По данным ЦБ, среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших банков на рынке вкладов снизилось с начала года с 9,99% до 7,59% по состоянию на третью декаду мая. "Также стало сказываться снижение реальных доходов населения: люди меньше сберегают, поскольку вынуждены тратить почти все средства на самое необходимое",— отмечает директор аналитического департамента Промсвязьбанка Николай Кащеев.

По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, доходы населения падают в реальном выражении, ставки по депозитам выглядят низкими в сравнении с наблюдаемой инфляцией и с доходностями госбумаг. "«Многие вкладчики, которые ранее предпочитали капитализировать накопленные проценты по вкладам, сейчас используют их для финансирования своих текущих расходов",— добавляет директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов банка «Открытие» Вадим Погосьян. Те же, кому есть что сберегать, нередко отдают предпочтение альтернативным продуктам. «Замедление темпов прироста вкладов — объяснимый тренд, в том числе в связи с прогнозом снижения процентных ставок по рублевым вкладам, что, как следствие, мотивирует клиентов вкладывать деньги в альтернативные консервативные инструменты с более высокой доходностью»,— заключила директор по развитию розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина.

Несмотря на все перечисленные факторы, эксперты настроены более оптимистично, чем ЦБ, пишет "Ъ",. Так, согласно прогнозу Frank Research Group, прирост срочных вкладов и текущих счетов в этом году составит 10–11%.в 2017 году в банковской системе могут увеличиться приблизительно на 8%, считает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. "Темпы роста на 2–4% находятся ниже уровня реинвестирования: то есть если в банковской системе нет ни притока новых средств, ни изымания прежних вкладов, совокупный объем вкладов должен увеличиться на сумму начисленных процентов, а это около 6–8%,— поясняет она.— Получается, ЦБ предполагает отток средств некоторых вкладчиков. Но с учетом постепенных действий регулятора по снижению ставки и низкого роста потребительской активности подобный сценарий не представляется наиболее вероятным".

Население действительно чуть меньше сберегает, пишут на эту же тему "Ведомости". По мнению представителя Сбербанка, которое приводит издание, один из факторов – отложенный спрос: люди не покупали новых машин, компьютеров, бытовой техники, теперь начали, это видно, например, по динамике авторынка, указывает он. "Рынок розничных вкладов находится не в лучшем состоянии: вкладчики перешли из стадии формирования накоплений в стадию их сохранения или использования. Это хорошо видно при анализе притоков и оттоков средств клиентов, – говорит директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов банка "Открытие" Вадим Погосьян. – У нас достаточно агрессивный прогноз роста пассивного портфеля, но он основан не на росте рынка розничных депозитов, а на перетоке к нам средств из других банков". Снижение темпов роста вкладов во многом связано с ценовой политикой банков, отмечает руководитель розничного блока "СМП банка", Роман Цивинюк, цитируемый "Ведомостями"..