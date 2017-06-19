Банковских заемщиков защитят от любых форм дискриминации

19 июня. FINMARKET.RU - Банк России и Минфин приступили к анализу фактов нарушений прав заемщиков, обращающихся за кредитами со страховкой, сообщили их официальные представители. До 1 октября 2017 года они должны отчитаться перед правительством. Такое поручение было дано президентом по итогам Госсовета в мае, пишут "Известия" . В частности, речь идет о включении в договоры страхования дискриминирующих условий, которые сводят вероятность получения страховой выплаты до минимума в случае серьезных хронических заболеваний - например, ВИЧ.

Эксперты предлагают законодательно закрепить запрет на отказ в страховых выплатах, если заемщик узнал о хроническом заболевании после подписания договора.

Как правило,является обязательной для автокредитных и ипотечных заемщиков. Речь идет о страховании залога, жизни, потери трудоспособности. Но, по словам предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина (он участвовал в заседании Госсовета), на практике банки могут навязать клиентам аналогичную страховку и по потребкредитам, и по кредитным картам. В случае если с заемщиком что-то произойдет, страховая компания возьмет на себя бремя по выплате ссуды. Ставки по кредиту со страховкой, как правило, на 6 п.п. ниже, чем в случае ее отсутствия. Сама страховка добавляет к процентной ставке по кредиту в среднем 3 п.п. То есть если клиент оформил ссуду со страховкой под 15% годовых, то его стоимость увеличится до 18%. А ставка по аналогичному кредиту без страховки составит 21% годовых.

По словам Д.Янина, некоторые кредитные организации устанавливают заградительные тарифы по ссудам без страховки - на 10-15 п.п. выше. Страховщики, в свою очередь, отказываются покрывать риски заемщиков с серьезными заболеваниями.

Эксперт отметил, что дискриминирующие условия в договоры страхования включают страховые компании, работающие как с небольшими кредитными организациями, так и с банками из топ-10 по активам.

В Центробанке "Известиям" сообщили, что регулятор занимается анализом фактов навязывания страховки заемщикам. В Минфине заверили, что "данный вопрос находится в стадии проработки".

Как считает Д.Янин, назрел вопрос о внесении в действующее законодательство изменений, запрещающих любые формы дискриминации банковских клиентов - в том числе в случае хронических заболеваний, о которых на момент получения ссуды заемщик мог не знать. Этой же точки зрения придерживается руководитель ОНФ "Зазаемщиков" Виктор Климов.