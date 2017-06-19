Киев разработал новый план "мирной реинтеграции" ДНР и ЛНР - СМИ

19 июня. FINMARKET.RU - Через три года после начала конфликта в Донбассе, в преддверии намеченного на эту неделю визита Петра Порошенко в США украинские власти меняют свою стратегию на неподконтрольных территориях, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям “Ъ”, разрабатываемый в президентской администрации законопроект предусматривает прекращение "антитеррористической операции" (АТО) и "мирную реинтеграцию"» Донбасса. Декларируя готовность запустить процесс сближения с мятежными регионами, авторы документа даже готовы изменить правовой статус "оккупированных территорий". Впрочем, вокруг положений еще не принятого закона уже развернулась ожесточенная борьба. Новую интеграционную инициативу Киева грозит сорвать предложение объявить в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей (в том числе в таких городах, как Мариуполь) военное положение, пишет газета.

По данным источников “Ъ” в Раде, депутаты могут приступить к рассмотрению документа уже на этой неделе, когда Петр Порошенко отправится с визитом в США. При этом опрошенные “Ъ” депутаты и эксперты в Киеве обращают внимание на то, что новая интеграционная инициатива, прозвучавшая для многих неожиданно (учитывая ситуацию в так называемой зоне АТО), была обнародована за считаные дни до намеченного на эту неделю визита президента Порошенко в Вашингтон и его первой встречи с Дональдом Трампом (напомним, что в Белом доме пока не назвали повестку дня предстоящих переговоров и сам статус визита, который в Киеве поспешили назвать «государственным»).