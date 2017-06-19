Подход к дивидендам монополий, госкомпаний и госбанков должен быть дифференцированным

19 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития прорабатывает дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных госкомпаний, для госкомпаний с большими инвестпрограммами, для госбанков, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и министра экономического развития Максима Орешкина.

В вопросе дивидендов тарифных монополий Минэкономразвития предлагает в тариф добавлять и(тариф должен покрыть издержки инвестпрограммы).

Что касается дивидендов госкомпаний с большими инвестпрограммами, то Минэкономразвития предлагает проводить независимую оценку инвестпрограмм и по ней определять дивиденды. Главным вопросом станет - какое значение оценка экспертов будет иметь для правительства при утверждении инвестпрограммы, сейчас оно рекомендательное. "Базовое предположение - никаких ограничений для 50%-ных выплат у госкомпаний по большому счету нет", - цитирует газета М.Орешкина.

Дивиденды госбанков будут зависеть от нового норматива достаточности капитала, Минэкономразвития и ЦБ сейчас работают над ним. "Дивиденды не должны выплачиваться, когда капитал ниже этого ориентира, а любая прибыль, которая делает капитал выше ориентира, должна выплачиваться в виде дивидендов", - сказал М.Орешкин "Ведомостям", при этом министр не стал комментировать возможный размер ориентира.

Как сообщалось, Минфин полгода безуспешно пытался продавить принятие постановления о минимальном размере дивидендов для госкомпаний на уровне 50% чистой прибыли по МСФО. В конце мая правительствоопубликовало текст распоряжения, которое фиксирует прибыль по МСФО в качестве базы для расчета дивидендов госкомпаний, но не изменило действующую минимальную планку по дивидендам в 25%.

В конце апреля было опубликовано поручение премьера РФ Дмитрия Медведева, предписывающее Минэкономразвития обеспечить принятие решений, чтобыпо итогам 2016 года направили на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но крупные госкомпании смогли выбить исключения для себя, например, "Роснефть" и "Газпром" заплатят дивиденды значительно меньше 50%.