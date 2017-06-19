"МИРовая лояльность" заработает в полном масштабе осенью

19 июня. FINMARKET.RU - Расплачиваясь в России новой картой "Мир", бонусный возврат определенного процента с покупки (кэшбэк, cash back) сможет получить любой держатель карты, независимо от банка, который ее выпустил. Об этом "Российской газете" рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

По его словам, программа кэшбэк-сервиса станет тем козырем, который позволит "Миру" обгонять конкурентов. Ее запуск планируют осенью.

Как сказал В.Комлев, "мы ставим задачу, чтобы во всех востребованных сегментах - еда, топливо, туризм, питание и т.п. - у нас были полностью представлены ключевые компании, охватывающие все города страны. Они разместят свои акции на портале privetmir.ru. И после регистрации к ним можно будет привязать любую карту "Мир", выпущенную любым банком".

Главауверен, что в дальнейшем программа лояльности станет по-настоящему "всебанковской", так как поддержка технических спецификаций и форматов сообщений программы лояльности "Мир" для банков-эмитентов теперь прописаны в обязательных требованиях платежной системы. "А осенью "МИРовая лояльность" заработает в полном масштабе", - заявил он.

В.Комлев отметил, что держатель карты "Мир" сам выбирает, в какой акции он хочет принять участие и получить кэшбэк за покупку.

Он также сообщил, что НСПК предлагает кэшбэк, основанный на скидках, которые готовы давать сами торгово-сервисные предприятия, и кроме того, дает возможность предоставлять индивидуальный кэшбэк на уровне товарной группы.

На вопрос, как банки относятся к тому, что программа лояльности "Мира" для них стала обязательной, он ответил: "Мы постарались сделать так, чтобы банкам это было интересно". Как сказал В.Комлев, в платежной системе "Мир" будет значительно увеличен размер кэшбэка, и несколько десятых процента от него идут и банку-эквайреру, и банку, выпустившему карту, и банки вместо того, чтобы тратить деньги на лояльность, начнут на ней немного, но зарабатывать.

Говоря о том, где за рубежом можно будет расплатиться "чистой" картой "Мир", глава НСПК сказал, что "помимо Таиланда и Турции у нас сейчас выстраиваются рабочие отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, странами СНГ, пытаемся найти точки соприкосновения с рядом европейских стран".

На вопрос, что конкретно может заинтересовать европейцев, он сказал, что это технологии, разработанные в НСПК. "Например, обеспечить взаимный прием карт на уровне контактного чипа легко, есть международный стандарт, а вот единого стандарта на бесконтактный чип и особенно на мобильное приложение нет, поэтому скорость интеграции с теми же системами электронных платежей с мобильных устройств очень невысока. Каждая страна, каждая платежная система - это отдельный проект", - заявил В.Комлев.

Он добавил: "Мы сделали свои стандарты и для бесконтактных карт, и на мобильные приложения, и для ядра платежного терминала для поддержки платежей с мобильных устройств. Их мы готовы открыть тем платежным системам, у которых своих стандартов нет, взамен на прием наших карт в их устройствах, страновых терминальных сетях".

В.Комлев также сообщил, что если карта "Мир" - кобейджинговая, то внутри России такие карты будут приниматься как "Мир", а за рубежом, где сети приема карт пока нет, расчеты обеспечит вторая платежная система - MasterCard, японская JCB или UnionPay. Кобейджинговых карт "Мир" выпущено уже сотни тысяч, сообщил также глава НСПК.

"Если у человека есть возможность посещать зарубежные страны, то я бы, конечно, рекомендовал спросить в банке именно кобейджинговую карту. Но если это будет просто карта "Мир", то ею можно расплачиваться в любой точке России, где принимают платежные карты", - сказал В.Комлев.

Относительно того, когда вместо карты "Мир" можно будет использовать телефон, В.Комлев сообщил, что "у нас есть свои стандарты бесконтактного интерфейса, и сейчас мы работаем над ними с ведущими системами платежей с мобильных устройств".

По словам главы НСПК, с несколькими региональными банками уже реализовано собственное приложение для бесконтактных платежей, и держатели карт "Мир", выпущенных этими банками, могут загружать их в свои смартфоны. "Мы убедились - инфраструктура работает в любых средах, операция успешно проходит, токенизация, детокенизация - все быстро и бесшовно. Теперь мы абсолютно уверены в том, что во взаимодействии с любым из международных "кошельков" наше приложение будет работать как минимум не хуже, а, может, даже лучше, быстрее, чем приложения других платежных систем", - сказал В.Комлев.