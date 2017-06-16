Внутренний туризм набирает обороты

16 июня. FINMARKET.RU - Продажи авиабилетов по внутренним направлениям в России выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Известиям" в Ростуризме. Чаще всего отдыхать на отечественные курорты едут жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары. По оценкам экспертов отрасли, туристическая активность в городах-миллионерах в этом году превысила докризисные показатели.

Рейтинг самых путешествующих городов России специалисты Ростуризма составили на основе данных о бронировании авиабилетов в мае 2017 года. Самыми востребованными курортами стали Сочи и Крым.

"Высокие показатели по внутреннему туризму связаны с численностью населения городов и удобством авиаперелетов. В целом продажи авиабилетов по внутренним направлениям по сравнению с 2016 годом выросли на 27%. Этому поспособствовало и снижение цен на перелеты", - рассказали газете в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве отметили, что средний чек на авиабилеты по России за год снизился более чем на 20%.

Генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев сообщил "Известиям", что снижению цен на авиаперелеты по России поспособствовал переход российских авиакомпаний на гибкое ценообразование и внедрение безбагажных тарифов. В целом показатели туристической активности в городах-миллионерах достигли и превысили уровень 2015 года. Туристы вновь начинают массово путешествовать.

PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис рассказал, что самыми популярными внутренними направлениями на лето-2017 из Москвы стали Симферополь и Сочи. Из Петербурга - Симферополь, Москва, Сочи. Из Екатеринбурга - Москва, Сочи, Петербург.

В пресс-службе группы компаний "Слетать.ру" рассказали, что Екатеринбург занял третье место в исследовании Ростуризма за счет аэропорта, который принимает не только туристов Свердловской области, но и всего Уральского округа.

Почти двукратный рост по объему продаж авиабилетов специалисты Biletix отметили и в Самаре.

Кроме внутренних направлений, жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары чаще, чем путешественники из других регионов, летают и за границу.

Основная масса туристов этим летом выбирает Турцию. По данным "Слетать.ру", путевки в эту страну ищут 30% москвичей, 44% екатеринбуржцев, 56% челябинцев, 48% жителей Самары и 28% жителей Петербурга.