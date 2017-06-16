Вывести самозанятых граждан из тени не удается

16 июня. FINMARKET.RU - За три месяца с момента введения нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой нормой, по данным ФНС, воспользовались лишь 40 человек - 27 граждан России и 13 иностранцев. Двухлетние налоговые каникулы для сиделок, репетиторов, домработниц по-прежнему остаются в силе, но воспользоваться этой льготой мало желающих, пишет "Российская газета". В Москве с населением в 12 миллионов человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному - на репетиторство и услуги няни.

Налоговые льготы рапространяются пока только на несколько профессий: на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. "Некоторые виды деятельности вообще не подпадут под легализацию, например, торговля, - считает заместитель исполнительного директора "ОПОРЫ России" Иван Ефременков. - Говорят, что в тени находятся 15-20 миллионов человек, при таких критериях большинство так и останутся вне правового поля". Видимо, разделяя такие опасения, минюст предлагает включить в сферу самостоятельной деятельности информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержку. Право расширить перечень профессий для самозанятых граждан предоставлено местным властям.

Тем не менее репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Они не чувствуют в этом особой необходимости: налоги и так не платят, налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и бумаги из ФНС - их никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу. Единственное исключение - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника).

Сейчас, с наступлением лета, начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в мае 2016 года приближалась к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода - ремонт квартир, уход за больными и прочее.

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. "С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - примерно 8 миллионов человек. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени, - заключают аналитики НАФИ. - И эта цифра явно занижена, так как не каждый опрошенный готов декларировать неформальный статус своей занятости".