Малый бизнес неохотно берет кредиты

16 июня. FINMARKET.RU - Лишь каждый десятый зарегистрированный в стране индивидуальный предприниматель (ИП) имеет открытый банковский кредит, подсчитали эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Таким образом, охват индивидуальных предпринимателей кредитованием находится на очень низком уровне, пишет "Коммерсант". Для сравнения, в целом среди экономически активного населения страныимеют 60% граждан. Кредитная нагрузка «индивидуалов», впрочем, очень высока. На каждого предпринимателя приходится в среднем 2,7 кредита с общей суммой долга более 2,2 млн руб. Среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 кредита и должен банку в 10 раз меньше — 210 тыс. руб. Чаще всего индивидуальные предприниматели берут кредиты наличными (63% заемщиков), у 15% — кредит с обеспечением, 9% имеют открытые кредитные карты, 9% — ипотечный кредит, 4% — автокредит.

Высокая кредитная нагрузка ИП отражается на их платежной дисциплине. По данным ОКБ, 26,5% таких заемщиков не платят по своим кредитам вовремя. Причем почти четверть — 21% — находятся в дефолте, то есть не вносили платежи более трех месяцев. «Индивидуальные предприниматели традиционно относятся к категории не самых любимых заемщиков для банков. Доходы ИП не всегда стабильные и зачастую трудно прогнозируемые для кредитора»,— отмечают в ОКБ.

Зампредседателя совета директоров «Города денег» (площадка взаимного кредитования) Юлиан Лазовский отмечает, что банкам не интересно давать займы малому бизнесу, и они отсеивают индивидуальных предпринимателей, поскольку этот вид кредитования является высокорискованным и невыгодным.

Ольга Стасевич из аналитического центра НАФИ объясняет низкую долю кредитующихся предпринимателей тем, что они предпочитают брать потребительский кредит, который получить проще и быстрее. При этом эксперт отмечает, что предприниматели предпочитают занимать у друзей, родственников и знакомых, а уже после брать кредиты.