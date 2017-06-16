Россия симпатизирует Трампу из-за его желания восстановить отношения - Путин

16 июня. FINMARKET.RU -симпатизировала кандидату в президентыДональду Трампу потому, что он заявлял о желании восстановить отношения между двумя странами, завил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения", - сказал В.Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, четвертая часть которого была показана в четверг на телеканале Showtime.

Он отметил, что когда Д.Трампу журналисты из разных стран пытались задавать вопросы, думали, что они сейчас его на чем-то поймают, кандидат в президенты США все время спрашивал их: "А вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?"

"Мы, конечно, должны сейчас посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами. Он (Д.Трамп) говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?", - спросил В.Путин О.Стоуна.

В.Путин также заявил, что в России не торопят администрацию США в вопросе установления диалога с Россией, осознают внутриполитические проблемы, с которыми сталкивается Д.Трамп. "Мы когда-нибудь увидимся наверняка, но мы никак не торопим это", - сказал он.

По словам президента РФ, Д.Трампу предстоит "с партнерами выстраивать свою позицию в отношении ключевых вопросов, и с военными ведомствами, и со спецслужбами, и с государственным департаментом, в известной степени и с Республиканской партией, и с демократами (Д.Трамп) должен будет считаться так или иначе".

"Поэтому, когда в администрации будут готовы к практической работе, мы немедленно ответим", - подчеркнул В.Путин.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он тупиковой для российско-американских отношений ситуацию, в которой оказался Д.Трамп, когда Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в США, президент РФ сказал: "Это не тупик. Это только кадровый вопрос".

По словам В.Путина, Д.Трамп "должен действовать в определенных рамках". "Мы взрослые люди, с пониманием ко всему относимся", - сказал глава государства.

В то же время В.Путин выразил надежду на то, что президент США, "когда он погрузится в существо проблем, то он сформирует собственное представление о предстоящих процессах". "Я тоже надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга", - отметил президент РФ.

Президент России высказал мнение, что технологически выстроенные экономики более уязвимы для кибератак, и заявляет о необходимости правил игры в данной сфере. "Более уязвимы для таких атак (кибератак) более технологически выстроенные экономики. Но в любом случае это, конечно, очень опасное направление соперничества. И здесь нужны какие-то правила игры", - сказал В.Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, четвертая часть которого была показана в четверг на телеканале Showtime.

"Я, в принципе, не хотел говорить, но вы меня как бы вынуждаете, вытаскиваете из меня эту информацию. Полтора года назад, в 2015 году, осенью, мы сделали предложение нашим американским партнерам проработать эти вопросы и заключить соответствующее соглашение о правилах поведения в этой сфере (киберсфере - ИФ)", - сообщил президент. В.Путин добавил, что "американская сторона промолчала и не ответила сначала".

"Возможно это как раз тот вопрос, по которому Трамп и Путин могут продвинуться", - спросил О.Стоун. "Конечно, нам нужно выстраивать, новую страницу открыть в российско-американских отношениях", - ответил российский лидер.