К 2020 году количество НПФ сократится в два раза

16 июня. FINMARKET.RU - В ближайшие два-три года на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20-30 фондов, прокомментировала "Известиям" результаты исследования старший аналитик управления рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентстве (НРА) Дарья Юдаева.

Сейчас в стране существует 66 фондов, но концентрация на этом рынке постоянно растет. Как следует из рэнкинга НРА за 1-й квартал 2017 года, доля основных игроков с начала года заметно выросла. Так,Сбербанка увеличил ее по сравнению с 4-м кварталом с 16,7 до 18,6%, НПФ "Будущее" - с 12,2 до 12,6%. Объем средств пенсионных накоплений за 1-й квартал 2017 года увеличился у НПФ Сбербанка до 430 млрд рублей (353 млрд рублей на конец прошлого года). Второе место закрепил за собой НПФ "Будущее" с 290 млрд рублей, на третьем месте находится НПФ "Лукойл-Гарант" (249 млрд рублей).

В НРА увеличение доли основных участников на рынке связывают с прошедшими недавно крупными сделками. Так, в апреле 2017 года к НПФ "Газфонд пенсионные накопления" были присоединены "КИТ Финанс НПФ", НПФ "Наследие" и НПФ "Промагрофонд". Количество клиентов - застрахованных лиц в данных фондах по итогам I квартала 2017 года превысило 6 млн человек, объем пенсионных накоплений составил 415 млрд рублей, пенсионных резервов - 16 млрд рублей. В 2017 году планируется также присоединение к НПФ "САФМАР" (с объемом пенсионных накоплений 15 млрд рублей по итогам I квартала) НПФ "Доверие" (объем ПН 95,8 млрд рублей).

Участники рынка согласны с выводом НРА о том, что число НПФ будет сокращаться.

"Мы согласны с оценкой, что количество НПФ на рынке будет сокращаться. Говорить о точном количестве, будет их 20 или 30, я бы не рискнул", - прокомментировал генеральный директор НПФ "Согласие" Александр Вьюницкий.

Пенсионные фонды из-за давления снаружи и изнутри консолидируются, подтверждает тренд руководитель отдела розничных продаж УК "СОЛИД Менеджмент" Сергей Звенигородский. По его мнению, монополизация рынка неизбежна, если регулирование не будет этому препятствовать.

Концепцию ИПК Минфин и Центральный банк внесли в правительство в начале апреля. Она призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет из-за серии мораториев потеряла смысл. По задумке авторов идеи работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги нельзя будет изъять - юридически они будут собственностью гражданина. Впрочем, концепцию внесли с разногласиями от Минтруда, которому не нравится идея об "автоподписке" граждан.