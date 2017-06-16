ФНС пока не отслеживает все поступления на карточки граждан

16 июня. FINMARKET.RU - Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей.

Все больше людей пользуется карточными переводами, чтобы оплачивать арендованное жилье, услуги репетиторов, фрилансеров, частных мастеров или домашнего обслуживающего персонала и прочие надобности. Но граждане - получатели этих денег (по налоговому законодательству эти суммы являются доходом) по разным причинам далеко не всегда платят с них пишут "Ведомости". В общем случае с этих сумм, как с зарплаты, должен взиматься налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, если получатель - налоговый резидент (находится на территории России более полугода), и 30%, если нерезидент.

По словам юристов, пока произойти это может скорее случайно, например в ходе налоговой проверки отправителя средств.

На запрос "Ведомостей" в Федеральной налоговой службе (ФНС) ответили, что "сплошная (массовая) проверка всех физических лиц на предмет получения незадекларированных доходов на банковские карты налоговыми органами не проводится". Но предупредили, что вправе проводить проверки правильности уплаты НДФЛ физическим лицом. Кроме того, "сведения о движении денежных средств по счету налогоплательщика <...> не являются безусловным доказательством получения дохода налогоплательщиком. А выписка банка о движении денежных средств по расчетному счету не может служить достаточным доказательством для установления факта осуществления операций по реализации товаров или услуг", говорится в ответе службы.

Согласно Налоговому кодексу инспекции на местах могут запрашивать информацию от банков о счетах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя ФНС или его зама - в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих граждан. Это ограничение не действует, если физическое лицо фактически занимается предпринимательством, но без регистрации, разъясняет ФНС.

"Но в случае, если деньги были переведены физическим лицом на счет другого физического лица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за работу или по гражданско-правовым договорам, они являются налогооблагаемым доходом и должны отражаться в налоговой декларации 3-НДФЛ", - предупреждает представитель ФНС.

"Судебная практика привлечения физических лиц к ответственности за неуплату налога в подобных ситуациях и доначисления НДФЛ не развита, поскольку у налоговых органов просто нет механизмов обнаружения фактов получения гражданами таких доходов. Безналичные переводы между физическими лицами разрешены, и банки не должны уведомлять налоговую о каждом платеже каждого своего клиента", - указывает юрист

И все же полностью расслабляться, получая неучтенные доходы на карту, не стоит, предупреждают юристы.

Существует несколько видов денежных доходов физических лиц, которые согласно Налоговому кодексу никогда не облагаются НДФЛ. Прежде всего это деньги без ограничения суммы, подаренные физическим лицом, не являющимся предпринимателем.

Освобождены от НДФЛ доходы за услуги нянь и сиделок, репетиторов, уборщиков жилья, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но уведомивших налоговый орган о статусе "самозанятого" гражданина, указывает юрист BGP Litigation Екатерина Власова.

Доходы за иные работы и услуги, а также доходы от сдачи в аренду жилья по общему правилу облагаются НДФЛ, говорят юристы.