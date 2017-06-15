Экономика России вошла в период роста

Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности

15 июня. FINMARKET.RU - Рецессия в России преодолена,вошла в период роста, заявил президент Владимирв ходе "прямой линии". "Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество", - сказал он. "Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее", - продолжил президент. Он подчеркнул, что, делая выводы подобного рода, необходимо основываться на объективных данных.

"О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста", - заявил В.Путин.

В.Путин напомнил, что в 4-м квартале 2016 года ВВП вырос на 0,3% в годовом выражении, в 1-м квартале 2017 года рост ускорился до 0,5%. Рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года, по его словам, составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В.Путин также отметил, что рост инвестиций в основной капитал в 1-м квартале 2017 года составил 2,3% в годовом выражении. "Все в совокупности нам дает основание говорить, что кризис преодолен", - сказал президент.

При этом он обратил внимание на проблемы, которые не решены и являются наиболее острыми - "у нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет и, что особенно тревожно, что увеличилось число людей, живущих за чертой бедности". По его словам, в 2012 году ниже черты бедности жило 10,7% населения, но за последние годы этот показатель подрос до 13,5% (в 2016 году). "Поэтому мы должны об этом подумать", - подчеркнул президент.

"У нас есть и нерешенные проблемы в экономике, которые, прежде всего, отражаются на доходах людей. Это структура экономики, которая нас не устраивает. И в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Это (повышение производительности труда) ключевая вещь ", - сказал В.Путин.

Инфляция в РФ в годовом выражении в настоящий момент равняется 4,1%, что дает уверенность в достижении таргета ЦБ в 4% по итогам года, заявил президент РФ. "У нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. На сегодняшний день она 4,1%. Такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, что мы достигнем целевой инфляции в 4% по году", - сказал он.

Касаясь темы санкций, В.Путин заявил, что мировая конъюнктура ударила по российской экономике сильнее, чем. "Что с этими санкциями произошло, отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары: нефть, газ, металлургическую промышленность, химию и т.д.", - сказал он.

В госдепе США считают, что антироссийские санкции сократили российский ВВП на 1%, а европейские официальные лица - что даже чуть более, отметил президент РФ. В то же время В.Путин отметил, что, по оценкам ООН,потеряла от санкций где-то $50-52 млрд, а страны, которые их ввели, - $100 млрд.

Вместе с тем, глава российского государства заметил, что антироссийские санкции привели и к определенному положительному эффекту для экономики страны.

"У нас реально начало расти производство в важных и сложных отраслях: мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике идут хорошие процессы, в тяжелом машиностроении, я уж не говорю про сельское хозяйство, где, как мы с вами знаем, рост где-то около трех процентов", - сказал В.Путин. Он также заметил, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

"У нас в разы сократились закупки по импорту, (развивается) собственное производство по мясу свинины, по мясу птицы, мы закрываем практически всю нашу потребность и, более того, мы сейчас ищем рынки сбыта", - сказал президент.

В.Путин назвал новые санкции против России ненормальной ситуацией. "Конечно, это - ненормальная ситуация, и все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений", - сказал он.

По мнению президента, новые антироссийские санкции возникли на "голом месте" и являются следствием внутриполитической борьбы в США. "Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" - заявил он. "Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах", - продолжил глава российского государства.

Вместе с тем, В.Путин заметил, что Россия всегда была под санкциями с того момента, когда она начала вставать на ноги, и другие страны почувствовали в РФ серьезного конкурента.

"Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы еще что-нибудь еще для сдерживания России. Так эта политика всегда подавалась - сдерживание России", - сказал президент.

В то же время В.Путин заявил, что в России готовы снять ограничительные меры, введенные в ответ на антироссийские санкции Запада, в случае их отмены. "Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже будем это делать, иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО", - сказал глава государства.

"Я хочу сказать, что, во-первых, мы должны обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке в интересах потребителей, в том числе для жителей крупных городов, но, во-вторых, мы очень рассчитываем, мы вам (российским производителям - ИФ) сегодня помогаем изо всех сил для того, чтобы вы набрали эти обороты, стали конкурентоспособными. Если и качество, и производительность труда у вас будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, имея в виду, что у вас логистика намного дешевле", - добавил он.

В.Путин отметил, что "это, так скажем, не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО, а там много, на самом деле, лазеек, конечно, она будет продолжаться, но такой массированной и прямой, грубой, что ли - на нее, наверное, не нужно рассчитывать, а нужно уже сейчас сделать все для того, чтобы быть конкурентоспособными в ближайшей перспективе".