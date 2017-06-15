Как не исчезнуть с рынка труда вместе с исчезающей профессией

15 июня. FINMARKET.RU - Недавно бизнес-школа "Сколково" и Агентство стратегических инициатив составили список профессий, которые вскоре исчезнут. Это нотариус, библиотекарь, копирайтер, испытатель, системный администратор, банковский операционист, аналитик, секретарь, логист, водитель, диспетчер и журналист. Список адресован молодым людям, планирующим карьеру: уже завтра такой работы не будет, так что в эти сферы лучше не идти, рассказывает Дмитрий Судаков, консультант бизнес-школы "Сколково", цитируемый "Ведомостями".

По данным опроса 2550 сотрудников российских предприятий, проведенного рекрутинговой компанией Hays, 60% россиян считают, что их профессия сильно изменится через 10 лет и потребует новых навыков. 2% убеждены, что их специальность исчезнет из-за роботизации и автоматизации. По мнению участников опроса, быстрее всего устареют рабочие специальности (37%), с рынка труда исчезнут бухгалтеры и продавцы (по 15%), водители (8%), переводчики и операторы (по 4%), турагенты и экскурсоводы.

Только 1% участников опроса Hays надеются, что их специальность станет более востребованной через 10 лет, – это в основном консультанты по личностному росту, бизнес-тренеры, сотрудники отделов продаж, менеджеры по внутренним коммуникациям, IT-специалисты. Число вакансий для них и правда растет, по данным HeadHunter.

Секретари, бухгалтеры, риэлторы и турагенты пока еще входят в двадцатку самых востребованных специалистов. Но вскоре потребность в них заметно снизится, полагают эксперты.

Появилсятак называемых гибридных специальностей. Например, производству сейчас нужны физики или IT-специалисты с хорошим знанием психологии и социологии, говорит он. 8% участников опроса убеждены, что большое будущее у биоинженеров и биотехнологов, 5% – у специалистов широкого профиля на пересечении дисциплин.

17% участников опроса планируют сменить сферу деятельности или уже делают это. Чтобы подготовиться к переменам на рынке труда, 64% стараются выбирать более сложные проекты. Каждый третий перенимает опыт у зарубежных коллег. 7% регулярно общаются с карьерными консультантами. 66% расширяют кругозор, отслеживая тенденции в других отраслях и профессиях.