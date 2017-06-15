Ипотечным заемщикам помогут без валютных ограничений

15 июня. FINMARKET.RU - Как стало известно “Коммерсанту”, в новом варианте программы помощи ипотечным заемщикам, которую планируется согласовать в ближайшее время, скорее всего, не будет ограничения по валюте. На том, чтобы сохранить помощь и рублевым заемщикам, настоял крупнейший игрок на ипотечном рынке — Сбербанк, который принял тысячи заявок по старой программе, но не успел удовлетворить их. Теперь ключевыми критериями для оказания помощи предлагается установить падение дохода заемщика на 30% и более или увеличение размера платежа по кредиту на 30% и более. Впрочем, и это еще не конец дискуссии, пишет "Ъ".

Во вторник в Банке России состоялось совещание с участием представителей крупнейших ипотечных банков. На нем обсуждался формат новой госпрограммы помощи ипотечным заемщикам, которая разрабатывается по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Официально участники и ЦБ встречу не комментируют. Она носила закрытый формат.

По словам участников встречи, во вторник банкиры предложили не зацикливаться на валюте, а установить два ключевых критерия оказания помощи, которые по итогам встречи получили одобрение. «Помощь нужно оказывать заемщикам в случае снижения дохода на 30% и более или в случае увеличение платежа по кредиту на 30% и более»,— говорит один из банкиров. По словам собеседников “Ъ”, в рамках реализации новой программы также планируется создать специальную комиссию с участием представителей ЦБ, АИЖК, Минфина и Минстроя для отбора проблемных заемщиков. «В том числе эта комиссия будет решать и спорные вопросы, когда, например, жилплощадь заемщика больше на 1 кв. м, чем требует программа, но очевидно, что помощь необходима».

По информации “Ъ”, сегодня и завтра должны состояться совещания с участием АИЖК в правительстве, где планируется наконец утвердить окончательные параметры программы