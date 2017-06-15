За пенсию военным предлагают послужить 25 лет

15 июня. FINMARKET.RU - В ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной, с 20 до 25 лет, сообщает "Коммерсантъ". Соответствующая работа велась с марта по решению президента Владимира Путина. Авторы проекта считают, что это решение снимет нагрузку с бюджета в несколько сот миллиардов рублей ежегодно. Ряд экспертов говорят, что увеличение нижнего предела выслуги лет не будет способствовать привлекательности военной службы. Но снижение федеральных расходов напенсии даст Белому дому большую свободу и в решении вопроса о досрочных пенсиях, и в повышении пенсионного возраста, пишет "Ъ".

По сведениям “Ъ”, для увеличения нижнего предела выслуги с 20 до 25 лет потребуется внести поправки в две статьи: 13-ю (условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет) и 14-ю (размеры пенсии). Предлагаемые сроки принятия поправок собеседники “Ъ” не называют, но отмечают, что логично это сделать уже после президентских выборов 2018 года. Не раскрывают авторы проекта и схемы увеличения нижнего предела выслуги лет: пока неясно, будет ли введен переходный период и если будет, то во сколько он обойдется бюджету. Известно лишь, что нововведение не коснется тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги. Всем остальным для получения военной пенсии придется отслужить на пять лет больше. Заведующий лабораторией военной экономики Института экономической политики имени Гайдара Василий Зацепин отмечает, что реализация проекта не повысит привлекательности военной службы и, скорее всего, количество желающих служить сократится.

Источники “Ъ” в финансово-экономическом блоке правительства утверждают, что риски негативной реакции военнослужащих существуют и они весьма велики, но на финальной стадии такое изменение в законе позволит выйти на экономию несколько сотен миллиардов рублей в год, достаточно сильно разгрузив бюджет. «Этот узел надо как-то развязывать»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Цена вопроса в случае с досрочными пенсиями составляет около 350–400 млрд руб. в год и сравнима по порядку величины с предстоящей экономией на выплатах военным пенсионерам — эти выплаты осуществляются из федерального бюджета, как и трансферт Пенсионному фонду на покрытие дефицита.