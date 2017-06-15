Рубль по-прежнему привлекателен - Силуанов

15 июня. FINMARKET.RU - Решение Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению целевого диапазона ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых не влияет на планы РФ по размещению евробондов на $3 млрд, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США не повлияет. Планы по заимствованию на зарубежных рынках $3 млрд сохраняются. Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам", - сказал он журналистам.

"Повышение ставкибудет иметь минимальный эффект на их доходность", - считает А.Силуанов.

Ранее, 9 июня, министр сообщал, что размещение евробондов произойдет после заседания ФРС, но не на той неделе, когда оно будет проходить.

В бюджете РФ на 2017 год предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования.

А.Силуанов пояснял, что размещение нового выпуска евробондов и обмен старых выпусков будут происходить поэтапно. "Все будет последовательно - выходим на внешние рынки, смотрим котировки, цену, вторым этапом происходит уже обмен. Это связанные вещи. (. . .) Нам сейчас главное разместиться, посмотреть стоимость наших бумаг, и соответственно, будет основание и benchmark для последующего обмена", - сказал министр в начале июня.

Агентом по размещению нового выпуска евробондов выбран "ВТБ Капитал", над сделкой по обмену также будут работать Газпромбанк и Sberbank CIB.

В прошлом году РФ разместила 10-летние евробонды на $3 млрд двумя траншами, единственным организатором обеих сделок был "ВТБ Капитал".вернулась на внешние рынки после перерыва почти в три года, связанного с резким ухудшением геополитической обстановки из-за событий вокруг Украины.

Повышение ставки ФРС США не несет рисков оттока капитала из РФ, рубль по-прежнему привлекателен для инвесторов, считает Антон Силуанов.

Федеральная резервная система США по итогам заседания 13-14 июня приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

"Решение ФРС - ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет", - заявил журналистам А.Силуанов.

"Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных", - сказал он.

ФРС рассчитывает на еще одно, третье повышение ставки в 2017 году.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.