Сенат США поддержал ужесточение санкций против РФ: под ударом "Северный поток 2"

15 июня. FINMARKET.RU - Сенатв среду одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. "За" проголосовали подавляющее большинство сенаторов, "против" - двое.

Речь идет о поправке в законопроект, который изначально предусматривал санкционное давление на Иран.

Накануне глава банковского комитета Сената США Майк Крэйпо заявил, что целью санкций является усиление экономического давления, поскольку "россияне научились жить рамках экономических ограничений существующего санкционного режима".

"Резюмируя, поправка М.Крэйпо, Ш.Брауна, Б.Коркера, Б.Кардина выполняет четыре задачи: она усиливает и расширяет существующиепротив России, она создает новые санкции против России, она переводит Конгресс на более высокий уровень, чем ранее, формируя механизм, благодаря которому отмена санкций против РФ будет возможно лишь в случае, если за эту меру проголосует Конгресс. Кроме того, она повышает возможности Минфина фиксировать незаконное финансирование, включая незаконные финансовые потоки, связанные с Россией", - заявил председатель комитета, выступая в сенате.

Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия Конгресса.

Практические последствия могут иметь сразу несколько пунктов нового законопроекта.

"Не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения суверенного долга и всех возможных деривативных продуктов (привязанных к суверенному долгу РФ)", - сказано в документе.в июне планирует разместить евробонды на $3 млрд, в среду вечером глава Минфина Антон Силуанов в очередной раз подтвердил эти планы, правда, об их неизменности он заявил в контексте решения ФРС США поднять ставки, а не в связи с готовящимися санкциями.

В те же сроки Минфин США должен представить отчет, содержащий информацию о "главных фигурах внешней политики и олигархах", их состоянии, взаимоотношениях с Владимиром Путиным "и другими членами российской правящей элиты", их аффилированности с зарубежными юрлицами, а также подробные данные об "окологосударственных организациях". Минфин должен будет проанализировать последствия возможного введения санкций "российских олигархов, российских окологосударственных организаций, государственных компаний".

Законопроект дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года - $5 млн.

Буквально за две недели до появления законопроекта о новых санкциях партнёры по проекту "Северный поток 2" подписали соглашение о дефицитном финансировании стройки, на тот случай, если не хватит проектного финансирования. Сделка была заключена 2 июня - на полях Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение о дефицитном финансировании регулирует обязательства по предоставлению кредита в адрес Nord Stream 2 AG в случае непривлечения/недостаточного привлечения проектного финансирования (до 70% общих затрат по проекту, или до 6,65 млрд евро) под ставку EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования)", - сообщал "Газпром". Предельный срок действия соглашения о дефицитном финансировании - 15 лет после привлечения проектного финансирования или после 31 декабря 2019 года. В числе участников сделки - проектная компания Nord Stream 2 AG, "Газпром", Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall.

Проектом "Северный поток 2" предусмотрено строительство через Балтийское море еще двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб м. Проект должен был почти полностью копировать - и технически, и корпоративно - уже работающий "Северный поток". Однако совместное предприятие с иностранными партнерами создать не удалось, так как вхождение в состав акционеров проектной компании Nord Stream 2 AG иностранных партнеров было заблокировано польскими властями. После этого партнеры решили искать другую схему сотрудничества и оформили свое участие в нем не через акционерное участие, а через долговое финансирование.

В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про "Северный поток 2". В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине". Также США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе "снижать зависимость от российских энергоресурсов, в особенности природного газа, который используется правительством РФ в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них".

Еще один запрет сформулирован так - инвестиция на сумму от $10 млн, если такая инвестиция прямо или косвенно дает России возможность приватизировать активы способом, который приносит необоснованную выгоду правительственным чиновникам, их близким и родственникам.

У администрации США нет каких-либо планов отменять действующие санкции против России, заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин.

"Позвольте заверить вас: у нас нет намерений отменять санкции против России. У меня нет такого намерения, и я не слышал, чтобы кто-нибудь в администрации предлагал такой вариант", - сказал он, выступая в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США.

По словам министра, власти США "собираются реализовывать существующие на данный момент санкции" с учетом выполнения минских договоренностей.