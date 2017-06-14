Почти половину жилья, построенного по программе реновации, Москва выставит на рынок

14 июня. FINMARKET.RU - Переселение москвичей из пятиэтажек в новые дома не должно отразиться на московском бюджете. Почти половину жилья, построенного по программе реновации, город выставит на рынок Инвестиции – 3 трлн рублей – вернутся, если продать 15 млн кв. м, пишут "Ведомости".

Чтобы окупить затраты на программу реновации жилищного фонда, московские власти планируют продать часть построенного жилья, рассказал "Ведомостям" представитель мэрии. По его данным, для переселения жителей городу придется построить 17–18 млн кв. м жилья, еще примерно 15 млн кв. м нужно продать на рынке, чтобы окупить проект. Вся программа оценивается в 3 трлн руб., продлится она 15 лет, строительство будет вестись все это время, предупредил представитель мэрии.

15 июня завершится голосование о судьбе 4546 пятиэтажек: жители решат, войдут ли их дома в программу реновации. Площадь всех этих домов – порядка 15 млн кв. м.обещает предоставитьнемного большей площади – за счет больших коридора и прихожей коэффициент будет порядка 1,2.

Себестоимость строительства 1 кв. м жилья – 70 000–80 000 руб., а цена – 140 000 руб., сообщает представитель мэрии, так что за 15 лет город вернет почти все инвестиции. Выполнить проект только за счет бюджета сложно: даже если все 15 лет профицит московского бюджета ежегодно будет 100 млрд руб., все равно не хватит на реновацию, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.