Верховный суд готовит пояснения по спорам вокруг коммунальной платы

14 июня. FINMARKET.RU - Во вторник пленум Верховного суда России обсудил проект постановления о некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, пишет "Российская газета"

Как подчеркнул судья Верховного суда России Игорь Юрьев, за последние шесть лет количество исков по "коммуналке" и квартплате выросло больше чем в два раза - с 1,9 миллиона в 2010 году до 4 миллионов в 2016-м. Причем количество таких споров неуклонно растет и составляет около 24,6 процента от общего числа гражданских дел.

Между тем Жилищный кодекс сильно изменился с момента своего вступления в силу в марте 2005 года, к нему принята масса поправок и подзаконных актов. Поэтому на практике возникает огромное количество споров, в которых подчас не могут разобраться даже опытные юристы. Поэтому и потребовались большие разъяснения Верховного суда страны. Они станут ориентиром.

Заместитель Генпрокурора РФ Леонид Коржинек уточнил, что сейчас совокупная сумма коммунальной задолженности по стране составляет порядка 300 миллиардов рублей. В прошлом году суды рассмотрели такого рода дел на сумму более 80 миллиардов рублей. Так что если брать в целом, то на кону большие деньги.

Как сказано в проекте постановления, в случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребитель вправе потребовать от виновных возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа. Например, требовать компенсаций можно, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законодательством. Перебои с водой, теплом и т.п., превышающие допустимые нормы, тоже повод потребовать деньги.

При этом документ разрешает принимать любые доказательства, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом, того, что воды или света в доме не было. Лучший вариант, конечно, составить акт. Для этого надо пригласить представителей управляющей компании. Но если управдомы по каким-то причинам не хотят составлять документ, зафиксировать проблемы можно иначе. Как поясняет проект постановления, допустимы видеозаписи, показания свидетелей, заключения экспертов.

Зато и жильцы должны вовремя платить, когда все в порядке. Как поясняет проект, внесение платы за коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с ним членов его семьи (дееспособных и ограниченных судом в дееспособности).

Однако к неплательщикам нельзя применять излишне строгие меры. Например, как сказано в проекте, жильцов не могут лишать воды, света и тепла за несоразмерные такой мере долги. Само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги. Нужны какие-то еще основания, и причины должны быть вескими. Но если такое решение все же принято, то жильца обязаны предупредить о скором отключении.