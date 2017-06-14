Цены на отечественные овощи могут снизиться на 20%

14 июня. FINMARKET.RU - Розничные цены на овощи могут снизиться на 20% в перспективе трех лет, говорится в письме Минсельхоза в Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала за подписью директора департамента растениеводства Петра Чекмарева. Согласно письму, с которым ознакомились "Известия" , снижение цены может произойти за счет создания и развития сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) к 2020 году.

"Создание и развитие сети ОРЦ… обеспечит снижение конечной цены на сельхозпродукцию отечественных сельхозпроизводителей за счет оптимизации товаропроводящей цепочки и уменьшения количества посредников", - сказано в письме.

Согласно презентации Минсельхоза на одном из совещаний, сейчас оптовые и розничные надбавки составляют до 60,5% от конечной цены на овощи открытого грунта, 54% - на картофель и 36,8% - на тепличные овощи.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что строительство сети ОРЦ "дает основания надеяться в том числе на снижение цен, прежде всего на свежую продукцию для конечного покупателя". В ведомстве напомнили, что одобренная правительством схема размещения ОРЦ предполагает строительство около 60 объектов в 48 регионах страны. Их разместят вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов. ОРЦ строятся в основном за счет частных средств при поддержке государства. Объем бюджетного софинансирования составит 4,7 млрд рублей.

Только с начала этого года рост цен на овощи оказался выше сезонных колебаний, за счет чего темпы подорожания минимального набора продуктов втрое превысили инфляцию. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), капуста белокочанная подорожала с 17,96 рубля за кг в декабре 2016 года до 23,88 рубля в апреле 2017-го (на 33%). Цена на лук выросла с 21,28 рубля до 31,27 рубля (на 47%). Картофель подорожал с 20,25 рубля до 28,59 рубля (на 41%). Розничная стоимость моркови увеличилась с 25,94 рубля до 31,23 рубля (на 20%).

Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков объяснил, что рост розничных цен на овощи связан с нехваткой достаточного количества хранилищ для них. Соответственно, производители просто не могут запасти овощей до следующего урожая

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет "Ашан", X5 Retail Group, "Дикси", "Магнит" и другие крупнейшие сети) Владимир Ионкин сказал, что рост числа распределительных центров действительно может способствовать сокращению цепи посредников, однако затруднился оценить, насколько это скажется на ценах.