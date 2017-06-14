Кубок конфедераций стимулирует интерес туристов к России

14 июня. FINMARKET.RU - Интерес самостоятельных путешественников к поездкам в Россию в период проведения матчей Кубка конфедераций (17 июня — 2 июля) вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные поисковика Momondo. Число запросов на авиабилеты в Москву из других стран на этот период выросло на 29%, в Санкт-Петербург — на 31%, в Сочи — на 64%, в Казань — на 404%. По подсчетам Momondo, больше всего поисковых запросов на авиабилеты было у туристов из Германии (рост на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Швеции (43%), из Дании (11%), с Украины (36%) и из Италии (64%), пишет "Коммерсант".

В Kayak заметили, что число поисковых запросов в Казань на период проведения Кубка конфедераций со стороны интуристов выросло на 177% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики компании связывают это с тем, что в городе пройдут два наиболее ожидаемых матча турнира: Мексика—Россия и Португалия—Мексика. Спрос на Сочи в тот же период вырос на 96%, но, по мнению представителя Kayak, это может быть связано и с привлекательностью города как морского курорта. В Skyscanner приводят альтернативную оценку: по данным поисковика, спрос интуристов на период футбольных матчей вырос только на Казань (на 29%) и Санкт-Петербург (на 7%). Москва и Сочи показали снижение спроса на 9% и 25% соответственно.

Увеличение числа поисковых запросов на период матчей Кубка конфедераций происходит на фоне общего замедления роста интереса к России как к туристическому направлению.

После продлившегося два года роста динамики бронирований в этом году туроператоры ранее впервые отметили снижение интереса, которое большинство из них связывают с подорожанием рубля и сложными процедурами оформления виз. В сегменте самостоятельных бронирований резкой негативной динамики пока не отмечают.

В отличие от иностранных гостей для российских туристов проведение матчей Кубка конфедераций не стало дополнительным стимулом путешествовать по стране.