Соцблок хочет продлить программу маткапитала

14 июня. FINMARKET.RU - В связи с падением рождаемости социальный блок правительства предлагает пакет мер по ее стимулированию. После беби-бума 2000 г. – пик пришелся на 2014 г. – рождаемость начала падать. Минтруд прислал в Минфин большой список мер, две – основные и требуют больших бюджетных вливаний, пишут "Ведомости".

Минтруд предлагает продолжить выплачивать материнский капитал до 2023 г., говорил министр Максим Топилин. Программа была запущена с 2007 г. и пока действует до конца 2018 г. Это около 400 млрд руб. в год – половина расходов государства на поддержку материнства. Также было поручение премьера Дмитрия Медведева о дополнительном поощрении женщин, родивших второго ребенка до 30 лет. Против одновременного продления материнского капитала до 2023 г. и нового поощрения возражает Минфин, рассказал изданию федеральный чиновник: "Автоматическое продление программы материнского капитала скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет". И дело не только в значительных долгосрочных обязательствах бюджета, Минфину, как обычно, не нравится отсутствие адресности и критериев нуждаемости, добавляет он.

Минфин предлагает альтернативу: продлить выплату материнского капитала до 2019 г., а затем переформатировать программу. Министерство, отмечают чиновники, выдвигает два условия. Платить материнский капитал только в регионах, где рождаемость находится ниже средней по России, а также в регионах с естественной миграционной убылью населения. И только тем семьям, чьи доходы после рождения второго ребенка падают ниже 2,5 прожиточного минимума. Сэкономленные деньги Минфин готов направить, например, на другие меры стимулирования рождаемости, в том числе на новые адресные выплаты и пособия.

Еще одна идея соцблока – значительно увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам, которые рожают до 25 лет. Представитель Минтруда подтверждает идею стимулировать женщин не откладывать рождение первенца. Но усилится другая демографическая проблема, возражает федеральный чиновник: "Есть риск, что женщина до 25 лет не успеет получить образование, приобрести профессию – и это приведет к уходу женщин с рынка труда, что в условиях сокращения населения трудоспособного возраста еще больше обострит проблему дефицита работников".

Чиновники финансово-экономического блока считают, что нужно понять причины снижения рождаемости, прежде чем ее стимулировать.

Больше всего людям мешают заводить детей материальные трудности и неуверенность в завтрашнем дне, показал опрос Росстата, проведенный в I квартале (почти половина респондентов). На жилищные трудности ссылались чуть больше трети опрошенных. На четвертом месте в списке препятствий – женщинам не хватает мужчин, а мужчинам – работы.

Принято считать, что за 10 лет материнский капитал доказал свою эффективность, но программа действовала на фоне экономического роста, социальной стабильности, благоприятной демографической ситуации, отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Сейчас же доходы населения падают, социальная стабильность сменилась напряжением, численность матерей в репродуктивном возрасте "непристойно низкая", указывает она.

Поддержать рождаемость могло бы, как и во всем мире, развитие сервисов для семей с детьми, возможностей родовспоможения, строительство детских садов, яслей, развитие рынка услуг нянь, советует Т.Малева. Например, во Франции и Швеции либерализовали трудовое законодательство, ввели дополнительные отпуска, стимулировали развитие сети дошкольных учреждений.