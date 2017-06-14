Первой из стран ЕАЭС криптовалюту выпустит Киргизия

14 июня. FINMARKET.RU - Власти Киргизии решили заняться разработкой золотых месторождений, для этого государству нужны частные инвестиции. Для быстрого получения денег решено выпустить криптовалюту - это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом. Владелец токена после разработки месторождения сможет обменять ее на металл, пишут "Известия". Решение о точной стоимости токена еще не принято.

ICO - аналог IPO (Initial Public Offering) - первичного размещения акций компании на бирже в традиционной экономике. Это процесс выпуска токенов (цифровые сертификаты - аналог акций на традиционном финансовом рынке) и размещения их на криптовалютной бирже. Размещением на бирже будет заниматься главный трейдер - российская компания "Крипт НН".

Распоряжением премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова ответственным за реализацию проекта будет назначена местная госкомпания "Торговый дом Кыргызстан" (ТДК). Она на своих мощностях будет генерировать токены для криптовалюты. Основным трейдером GoldenRock станет российская компания "Крипт НН". Советник гендиректора ТДК Улан Мусакулов заявил, что его компания планирует привлечь инвестиции в золотодобывающие компании и ряд сельскохозяйственных проектов.

- Так как акционером ТДК является государство, конкретные параметры ICO находятся в стадии согласований с правительством, с представителями компаний, от которых мы получили запросы на финансирование, и с нашими российскими партнерами, - объяснил "Известиям" Улан Мусакулов. - Планируется, что ряд российских компаний окажут нам техническую поддержку. "ТД Кыргызстан" имеет обширный круг партнеров на территории Киргизии, России и Китая и был создан для реализации межгосударственных проектов.

По информации "Известий", правительство Кыргызстана надеется при проведении ICO выручить от $5 млн до $40 млн. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 т. Если проект будет удачным, то следующим этапом будут инвестиции в сельскохозяйственные проекты.

По мнению руководителя рабочей группы ЦБ России по вопросам криптовалюты Элины Сидоренко, в Киргизии придумана хорошая идея для привлечения инвестиций. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что киргизский проект - это "первая ласточка".