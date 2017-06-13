Аудиторов будут проверять дольше и чаще

Аудиторский рынок, который намерен реформировать Центробанк, подвергся масштабной проверке. Количество плановых выездных проверок аудиторских организаций со стороны СРО за 2016 г. выросло на 40%, следует из доклада, рассмотренного в четверг на заседании рабочего органа при совете по аудиторской деятельности Минфина , пишут "Ведомости". Совместными усилиями казначейство и СРО провели 7500 проверок, хотя в 2015 г. их было 5300.

Интенсивнее всего – в 2,5 раза чаще – СРО проверяли индивидуальных предпринимателей – аудиторов. В прошлом году они заверяли отчетность 79% компаний (в основном это региональные компании с выручкой не более 400 млн руб.), однако при этом на них приходится лишь 2% рынка в денежном выражении.

регулярно нарушают отраслевое законодательство, стандарты, кодекс профессиональной этики и правила независимости – они, например, запрещают совмещать бухгалтерские услуги с аудитом, говорится в докладе. За год СРО выявили 188 нарушений у компаний и индивидуальных аудиторов: в половине случаев обошлись предупреждением, но аудиторы также получили 58 предписаний, членство 26 аудиторов в СРО было приостановлено, 18 были исключены из них, еще семь заплатили штрафы.

Причем, отмечают "Ведомости", индивидуальных аудиторов за нарушения наказывали чаще, чем компании. В 2016 г. каждый десятый индивидуальный аудитор был наказан – всего на них приходится 40% принятых дисциплинарных мер (75).

В текущем году проверять аудиторов будут еще интенсивнее, указывают сотрудники аудиторских ассоциаций:поручил СРО составить дополнительный план проверок аудиторских компаний, клиенты которых подпадают под закон о легализации преступных доходов – НПФ, МФО, банки и др.