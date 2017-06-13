За оформление забалансовых вкладов могут наказывать и рядовых сотрудников

О необходимости ввести «ответственность и серьезные последствия» не только для руководства банков, гдеграждан не были полностью отражены в балансе, но и для рядовых сотрудников, участвующих в их оформлении, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также регулятор и правоохранительные органы прорабатывают возможность внести в Уголовный кодекс создание забалансовых вкладов как отдельный состав преступления, добавила она.

Самым крупным случаем создания забалансовых вкладов в прошлом году стал Арксбанк, который спрятал 35 млрд руб. средств вкладчиков, пишут "Ведомости". При этом в отчетности банк отражал лишь 4 млрд руб. депозитов населения. В Арксбанке работали сотрудники Мособлбанка, ставшего в 2013 г. рекордсменом по забалансовым вкладам – он спрятал 76 млрд руб. В прошлом году подобное вскрывалось в Росинтербанке, Внешпромбанке, «Камском горизонте» и др., указано в годовом отчете АСВ. В I квартале агентство выявило двойную бухгалтерию в «Булгар банке» и «Тальменка банке» на 3,5 млрд руб. А всего с начала года – на 5,5 млрд руб.

Прошлым летом Центробанк начал массово проверятьна наличие таких «тетрадок». Регулятор обращает особое внимание на количество штатных кассиров и операционных окон в отделении, на количество операций по небольшим вкладам и соотносит его с режимом работы банка, изучает расходы банка на рекламу вкладов и проч.

Сейчас руководство банков, прятавших вклады, может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет. Как правило, рядовые сотрудники по таким делам проходят как свидетели