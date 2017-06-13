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13 июня 2017 года 09:32
Экспорт поддержат кредитами
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Дмитрий Серебряков/ТАСС
13 июня. FINMARKET.RU - Российский экспортный центр (РЭЦ) в июле запустит новую программу поддержки экспортеров — за счет прямого субсидирования процентных ставок коммерческих банков. Объем субсидии из бюджета, распределять которую будет РЭЦ (генеральный директор Петр Фрадков), составит 3,3 млрд руб., предполагается, что это позволит снизить ставки в валюте для покупателей экспортной продукции из РФ на 3%, в рублях — на 4%. Кредиты по сниженным ставкам позволят нарастить поставки в развивающиеся страны, где финансирование остается дорогим, пишет "Коммерсантъ". Сумма субсидии из бюджета составит 3,3 млрд руб. Программа распространяется и на кредиты, которые выдаются покупателям российской продукции. "Фактическая компенсация будет происходить уже по факту уплаты процентов: то есть когда банк получил проценты, он дает нам подтверждающие документы, мы ему перечисляем средства, поэтому на самом деле фактическое расходование средств в этом году будет существенно меньше",— ожидает управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу РЭЦ Никита Гусаков. В программе смогут участвовать банки с капиталом более 25 млрд руб. (около 30 банков), субсидия позволит снизить ставки на 3% в валюте и на 4% в рублях, максимальный срок кредита составит три года. В РЭЦ рассчитывают, что кредитование по программе будет востребовано в первую очередь при поставках в развивающиеся страны, пишет "Ъ".
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