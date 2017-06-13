Объем хищений с карт граждан за год упал на 55%

13 июня. FINMARKET.RU - Объем хищений с банковских карт россиян за январь–май 2017 года составил 1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель снизился на 55%. Это следует из расчетов, которые приводят "Известия" со ссылкой на компанию Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания. Почти половина краж связана со скиммингом — несложным методом получения информации, известным еще с прошлого века. Эксперты советуют россиянам быть более внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.

В офлайне преступники воруют данные карт в основном с помощью скимминга — установки на банкоматы устройств, считывающих номер, срок действия карты, PIN-код. В Сети главным образом — путем фишинга. Это кража логинов и паролей клиентов через Сеть с помощью сайтов-двойников и рассылки троянов на персональные компьютеры пользователей. Как уточнили в Zecurion, снижение объемов киберхищений в 2017 году связано с усилением систем кибербезопасности банков. Повысить уровень защищенности банки заставило повышенное внимание Центробанка к их информбезопасности — так, специалисты FinCERT при Банке России начали участвовать в проверках кредитных организаций. Кроме того, регулятор собирается выпустить ГОСТ по кибербезопасности, готовится профстандарт для антихакеров.

В общем объеме киберхищений лидируют именно офлайн-кражи, пишут "Известия". При совершении операций в банкоматах нужно внимательно осматривать аппараты на предмет скиммеров, их можно обнаружить на ощупь на клавиатуре. Эксперты также наблюдают активное развитие «социальной инженерии» в офлайне:разными способами вводят клиентов банков в заблуждение и выуживают у них важную информацию, необходимую для доступа к счетам: коды, пароли. Чтобы избежать таких офлайн-краж, нужно критически воспринимать любые просьбы сообщить данные карт и сразу перезванивать в свой банк.

"Доля офлайн-мошенничества всё еще слишком велика: подавляющее большинство краж связано со скиммингом — 48% списаний, — отметили газете в Zecurion. — Наиболее актуальные угрозы в Сети — несанкционированный доступ к мобильному банку (13% онлайн-списаний), интернет-банку (28%), покупки через интернет-магазины с использованием реквизитов карт без физического их присутствия (25%)".