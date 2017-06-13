Помощь проблемной ипотеке близка

13 июня. FINMARKET.RU - Решение о продлении программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в общем виде принято и будет обнародовано сегодня на встрече представителей банков в ЦБ, сообщает "Коммерсантъ". Таким образом, данное премьер-министром Дмитрием Медведевым в начале мая поручение Минфину, Минстрою, Минэкономики, Минюсту, АИЖК и ЦБ совместно разработать план помощи ипотечным заемщикам выполнено непосредственно перед вторым чтением проекта бюджета. "Предполагаемое решение затронет тысячи семей, нуждающихся в поддержке, и определит ключевые параметры программы — объем финансирования, источник выделения денежных средств и круг заемщиков, имеющих право на получение господдержки, должен быть определен",— говорит собеседник "Ъ", близкий к обсуждению. При этом, по его словам, ключевой вопрос — источник финансирования программы,— из-за которого профильные ведомства и АИЖК никак не могли договориться, предварительно решен, и не в том виде, как это обсуждалось первоначально. "Все сторонники продолжения программы предлагали использовать для этих целей прибыль агентства, однако в итоге решено было выбрать другой вариант финансирования — из фондов правительства",— уточняет собеседник "Ъ". Возможно, что вопрос помощи ипотечникам будет затронут и в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня.

Программа помощи ипотечным заемщикам, реализуемая АИЖК ранее, официально закончилась 31 мая, но фактически ее бюджет (4,5 млрд руб.) был выбран в марте.

В сложной ситуации оказались 20 тыс. заемщиков. Минстрой предлагал объем необходимого финансирования в размере 2 млрд руб. При этом будущий бюджет программы планируется направить на поддержку преимущественно валютным заемщикам, хотя изначальная программа была востребована в основном рублевыми заемщиками (из 18,5 тыс. реструктурированных кредитов только около 500 — валютные), пишет "Ъ".