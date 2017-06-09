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09 июня 2017 года 10:50
Состоянием экономики довольны менее 50% жителей планеты
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DPA/TASS
9 июня. FINMARKET.RU - В среднем по миру 46% опрошенных граждан оценивают ситуацию в экономике своей страны как "хорошую", пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на новый доклад американского исследовательского центра Pew Research Center. В ходе исследования определилось, что в 17 развитых странах, жители которых приняли участие в опросе центра, доля позитивно воспринимающих состояние экономики равна 51%. Опрос показал, что больше всего оптимистов в Нидерландах (87%), Германии (86%), Швеции (84%), Польше (64%) и Израиле (62%). Меньше всего — в Греции (98% ее жителей оценили ситуацию как "плохую"), Южной Корее (84%) и Италии (84%). Хуже дела обстоят в развивающихся странах. В 15 развивающихся странах положительный отзыв о состоянии дел национальной экономики дали только 45% опрошенных. Наиболее оптимистично настроены жители Индии (довольны ситуацией 83% опрошенных). Доля негативных оценок выше всего в Бразилии (82%). Доля оптимистов быстрее всего росла за последние два года в Польше (+26 п. п. оптимистичных оценок), быстрее всего падала в Нигерии. В России (отнесена в докладе к развитым странам) большая часть (49%) населения оценивает нынешнее состояние экономики страны негативно. 46% в 2017 году отзывались о ней как хорошо. При этом за последние два года этот показатель увеличился сразу на 22 пункта (в кризисном 2015 году доля оптимистов составляла 24%). При это "Коммерсантъ" отмечает, что по данным РАНХиГС, доля россиян, в ближайшем будущем ожидающих стабилизации в экономике, составляет только 32%. В 2015-м аналогичный ответ дали 24% респондентов, в 2016-м — 20%. С наибольшим оптимизмом в будущее смотрят в Индии (там 76% опрошенных ожидают лучших экономических условий для своих детей). И в целом в развивающих странах 56% участников опроса склонны верить в это. Из развитых стран (там только 34% верят в лучшее будущее для своих детей), особенно пессимистичные настроения в Греции.
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