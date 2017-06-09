Порядок перехода клиентов НПФ предлагают модифицировать

9 июня. FINMARKET.RU - Крупнейшие лоббисты пенсионной отрасли предлагают модифицировать порядок перевода накоплений клиентов.

Обращение в Минтруда и Пенсионный фонд России (ПФР, администрирует систему ОПС) с инициативой корректировки порядка перевода накоплений застрахованных лиц между фондами в начале июня направилиСбербанка и НАПФ, пишет "Коммерсант". Как отмечают авторы писем, в фонды поступают десятки тысяч жалоб на неправомерный перевод или отказ в переводе пенсионных накоплений, а также на потерю инвестдохода. Изменить ситуацию, при которой текущий страховщик узнает о переходе клиента в другой фонд и не может проинформировать его о потере инвестдохода, могло бы, по замыслу авторов письма, "создание единой платформы" на базе ПФР или СРО НПФ. "Еженедельное информирование участников системы о факте подачи заявления по номеру СНИЛС без указания персональных данных не противоречит законодательству",— отмечено в письмах. По мнению лоббистов, данный функционал может быть построен на базе ПФР или СРО "в кратчайшие сроки, до 1 июля".

Авторы обращения также предлагают ПФР по факту жалоб клиентов НПФ запрашивать в удостоверяющих центрах (они создают электронные подписи при подаче заявлений в электронном виде) подтверждающие факт обращения граждан документы (источник оплаты и проч.). В случае если удостоверяющий центр таких документов не представит, ПФР предлагается инициировать проверку с последующим отключением таких игроков от электронного документооборота и ходатайствовать в Минкомсвязи об отзыве их аккредитации. А в случае "технических ошибок" и подачи заявления на перевод пенсии без ведома гражданина (по жалобам граждан, подтвержденным его текущим и новым страховщиком) вносить изменения в реестр застрахованных лиц в досудебном порядке (сейчас ПФР пересматривает решения о переводе накоплений граждан только по судебным решениям).

В Минтруда хорошо известно о жалобах граждан на неправомерный перевод пенсионных накоплений — как в отношении НПФ, так и удостоверяющих центров. Однако предложения участников рынка "потребуют не только изменения нормативной базы, но и создания или перенастройки информационных систем ПФР", отмечают в пресс-службе Минтруда.

Другие крупные участники рынка считают, что без правок профильного законодательства изменить порядок переходов клиентов между НПФ и минимизировать потери гражданами инвестдохода невозможно.