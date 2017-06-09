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09 июня 2017 года 09:39

В России появятся торговые ряды для усмирения цен

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DPA/ТАСС
DPA/ТАСС
9 июня. FINMARKET.RU - В России начинают возрождать торговые ряды, которые создадут конкуренцию торговым сетям и должны помочь сбить рост цен на товары не только первой необходимости, но и премиум-класса.

На следующей неделе делегация Минпромторга приедет в Ярославль, чтобы определить места под размещение принципиально нового формата магазинов, кафе, предприятий обслуживания, пишет "Российская газета". Как сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, Ярославль станет первым городом в России, где появятся современные торговые ряды.

Вообще раньше они существовали в российских городах, так что здесь Минпромторг в общем -то не стал изобретать колесо. Знаменитый ГУМ - это ведь тоже торговые ряды. Появившееся еще при Екатерине Великой по проекту Кваренги торговый центр впоследствии достраивался и перестраивался.

В некоторых старинных подмосковных городах также сохранились торговые ряды. Есть они, например, в Клину. В свое время их не слишком удачно отреставрировали, но сейчас этот исторический памятник постепенно обретает арендаторов.

Как поясняют в Минпромторге, принципиальное отличие торговых рядов от торговых центров в том, что, во-первых, они разделяются на небольшие помещения, востребованные именно у малого бизнеса. Это небольшие площади в 20-30 и менее квадратных метров, которые сегодня практически нигде и никем не предлагаются в аренду.

А, во-вторых, в торговых рядах каждый магазинчик имеет собственный выход с витриной на пешеходную часть улицы. Это позволит увеличить трафик покупателей и выручку продавцов. Соответственно, для целей торговли используется 90-100 процентов площади. Наконец, этот вид торговли станет площадкой шаговой доступности для жителей квартала.

Также в них обязательно должна быть благоустроенная большая площадка для уличной ярмарки или местных праздников, на которых, естественно, будет также осуществляться мелкорозничная торговля. Торговые ряды будет сооружать частный бизнес.

А управлять ими станут профессиональные операторы, которые должны следить даже за внешним видом рядов, иначе, как отмечают в министерстве, они могут превратиться в захламленные "шанхаи".

В Ассоциации компаний розничной торговли "РГ" сообщили, что поддерживают развитие многоформатной торговли, как единственно эффективный путь дальнейшего развития отрасли и поддержания здоровой конкуренции на рынке.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  торговля


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oleg    09.06.2017
смешно! маленькие магазины конкуренцию сетям?? да там цены в разы выше

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