Минэнерго просит уменьшить нагрузку на нефтяную отрасль

9 июня. FINMARKET.RU - Налоговую нагрузку на нефтяную отрасль решено было увеличить в прошлом году. Но Минэнерго считает дальнейшее повышение налоговой нагрузки на отрасль чрезмерным и предлагает оставить ее такой же, как в 2017 г., рассказал "Ведомостям" замминистра энергетики Кирилл Молодцов, и дополнительные изъятия будут теми же, что и в 2017 г., – 150 млрд руб. Министерство предлагает также 4–5 лет фискальной стабильности для отрасли.

Сценарные условия на 2017–2019 гг. благоприятнее, чем заложенные в бюджете, объясняет К.Молодцов. Если не повышать дальше нагрузку, удастся и обеспечить нефтяные дополнительные доходы, и минимизировать негативное влияние на сектор добычи, считает он, это повысит доверие инвесторов к отрасли.

Впервые дополнительно обложить нефтяников решили в 2015 г. – у бюджета были проблемы, а нефтяники, несмотря на резкое падение цены нефти, за счет девальвации и особенностей налоговой системы пострадали меньше. Нынешний бюджет верстали исходя из $40 за баррель, а недостающие доходы решили опять взять у нефтяников, хотя девальвационной прибыли у них на сей раз не было.

В начале года нефтедобывающие страны договорились сократить добычу, иподорожала. Тогда Минэнерго предложило не увеличивать слагаемое в 2018 г. – нефтяники обеспечили дополнительные доходы, рассказывают федеральные чиновники. Сначала идею Минэнерго не восприняли всерьез, но после 25 мая, когда соглашение о сокращении добычи было продлено на девять месяцев, о ней вспомнили.

"Сценарные условия действительно лучше ожиданий, но дефицит бюджета по-прежнему исчисляется 13-значной цифрой, а снижение нефтегазовых доходов по сравнению с 2014 г. серьезное. Дополнительные доходы от замораживания лишь на 15% перекрывают это снижение", – говорит директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов, в предложении Минэнерго нет смысла.

Нефтяные доходы бюджета в 2016 г. составили 4,9 трлн руб. По расчетам Vygon Consulting, в 2017 г. они должны составить 6,1 трлн руб., а без заморозки были бы на 850 млрд руб. меньше. В 2018 г. доходы с учетом соглашения о сокращении добычи составили бы 6,5 трлн руб.

Слагаемое НДПИ должно добавить бюджету порядка 500 млрд руб. за три года. Если слагаемое останется прежним, бюджет потеряет всего 25 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г., что с лихвой компенсируют огромные дополнительные доходы от соглашения с ОПЕК, уверен главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Если процесс ограничится только сохранением коэффициента в НДПИ таким же, как в 2017 г., а не его сокращением или отменой, то эффект будет не очень большим, согласен директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, при том что нефтегазовые доходы бюджета могут превысить план примерно на 0,7–1 трлн руб., инициатива вернуть часть денег отрасли своевременна.

Аргументы за повышение нагрузки на нефтяников больше не действуют. Во-первых, бюджет верстался исходя из консервативной цены. Во-вторых, речь шла о девальвационной прибыли нефтяников, сейчас уже неактуальной, отмечает Д.Борисов.