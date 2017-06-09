Объем нарушений при госзакупках составляет 2 трлн рублей в год

9 июня. FINMARKET.RU - По итогам выборочного мониторинга Институт Гайдара установил, что более 60% закупок осуществляются с нарушениями. Среди государственных закупок по неконкурентности лидирует федеральный уровень (32,9%), на втором месте муниципальный уровень - 19,6% закупок, на третьем - региональный: 8%. Остается довольно низким и среднее количество заявок в случае конкурентной закупки - около трех на один лот в 2016 году.

Потери от неконкурентного поведения при госзакупках составляют минимум 2 трлн рублей в год, рассказал "Известиям" старший эксперт института Гайдара Сергей Жаворонков. Это одна восьмая всех средств, которые отпускает государство на

В 2010 году, будучи президентом, Дмитрий Медведев в послании отметил: "По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей".

Институт Гайдара для исправления ситуации с коррупцией дает ряд рекомендаций. В частности, предлагает установить перечень конкурентных способов осуществления закупок, выработать типовое положение о закупках и унифицировать условия авансовых платежей. Также в институте считают необходимым ужесточить ответственность запри проведении тендерных процедур и несвоевременную оплату закупок - как для должностных, так и для юридических лиц.

"Законодательство должно быть конкурентным. Не должно быть таких условий, что, как говорится, подходят только те, у кого нос крючком и хвост пятачком, и т.д. Нужно убрать предквалификацию, а также требования при конкурсах на разработку месторождения о том, чтобы у потенциального недропользователя обязательно была нефтепереработка в Ростовской области, - рассказал С.Жаворонков. - Убрать субъективизм, условия, которые подстроены под определенного покупателя".

В частности, в исследовании приводятся примеры подобных тендеров: конкурс 2001 года на крупный участок нефтяных месторождений "Вал Гамбурцева" в Ненецком АО, в котором выиграла малоизвестная компания "Северная нефть"; Талаканское нефтегазовое месторождение, которое досталось небольшой компании "Саханефтегаз", а также конкурс на огромные месторождения имени Требса и Титова 2010 года и на Гавриковский лицензионный участок в Ханты-Мансийском автономном округе 2015 года, победителем в котором стала аграрная компания "Юг Руси", хотя ее основным бизнесом является производство подсолнечного масла.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян считает цифру в 2 трлн завышенной. "На первый взгляд многовато. Думаю, что усилия Минэкономразвития, Казначейства и электронных торговых площадок по ФЗ-44 вполне реальны. Бизнес видит улучшения, поэтому я бы приблизительно назвал 1 трлн", - прокомментировал он исследование.