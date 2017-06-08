8 июня. FINMARKET.RU - Новые программы поддержки автопрома заработают с июля, на эти меры до конца года будет выделено 7,5 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Как стало известно “Ъ”, при этом в ведомстве решили дополнить субсидирование: по лизинговым программам к текущей ставке 10% добавят еще 2,5%, а к программам кредитного субсидирования добавят скидку в 10% от стоимости автомобиля. Кроме того, в июле все еще будет действовать программа обновления парка, "«пока не будут исчерпаны средства", говорят источники “Ъ”.

Новые программы поддержки автопрома — "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело" — заработают уже в июле, объявил Минпромторг на совещании с участниками рынка — об этом “Ъ” рассказал глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев и подтвердили несколько источников “Ъ”, присутствовавших на совещании. На эти меры поддержки до конца года будет выделено 7,5 млрд руб.— поровну между лизинговыми и кредитными программами. При этом по обновленным условиям в рамках программ, субсидирующих кредиты ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), потребители получат скидку в 10% от стоимости автомобиля. По лизинговым программам, которые распространяются на коммерческий транспорт, "Русский тягач" (субсидирование покупки грузовиков), "Русский фермер" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков для фермеров и хозяйств) и "Свое дело" (поддержка продаж LCV для малого и среднего бизнеса), потребителю увеличат субсидируемый процент до 12,5% (по текущим льготным лизинговым программам — 10%).