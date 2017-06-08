Вслед за рынком ГЧП может встать и рынок концессий

8 июня. FINMARKET.RU -предложено проверять на эффективность. Это требование может усложнить подготовку проектов, не повысив их качество, пишут "Ведомости".

Аналогичные требования уже есть в законе о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и отчасти именно поэтому по нему до сих пор не то что не заключено ни одного соглашения, но даже не принято ни одного решения о проведении конкурса, говорит вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, на которого ссылается издание.

Законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов весной, предлагает сторонам соглашения запрашивать мнение Минэкономразвития или региональных властей об эффективности проекта и его преимуществах по сравнению с госзаказом.

Эффективность предлагается оценивать с финансовой и социально-экономической точек зрения. Если по каждому из критериев проект эффективен, то нужно проверить, не стоило ли провести госзакупку, сравнив расходы бюджета, а также обязательства и риски публичной стороны. Более точный порядок оценки должно установить правительство.

Отрицательное заключение означает отказ от концессионного соглашения, говорится в проекте. Законопроект будет вести комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, возглавляющий его Николай Николаев – один из авторов документа.

ГЧП и концессии рассматриваются как способ привлечь внебюджетные деньги в первую очередь в инфраструктуру (перечень объектов расширяется). Само государство инвестиции в инфраструктуру неуклонно сокращает, а выделенные деньги тратятся в основном на ремонт или модернизацию.