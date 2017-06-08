Взаимное кредитование гражданами берут под контроль

8 июня. FINMARKET.RU - Спустя год после начала дискуссий о необходимости контроля над рынком кредитования гражданами друг друга (P2P-рынок) ЦБ начал работу над его выведением из серой зоны, пишет "Коммерсантъ". По информации "Ъ", соответствующий законопроект планируется принять уже в этом году, что обяжет такие площадки лицензироваться и передавать данные о займах в бюро кредитных историй, возможно, специально созданное для этих целей. По мнению участников рынка, это поможет определить реальную долговую нагрузку заемщика и бороться с мошенничеством.

О том, что ЦБ готовит законопроект по регулированию рынка P2P, "Ъ" рассказали участники рынка. По их словам, примерно через месяц начнется эксперимент, в рамках которого площадки будут функционировать по специальным регуляторным правилам. "В результате станет понятно, какие требования эффективны, чтобы прописать их в законе, регулирующем рынок P2P",— рассказал "Ъ" один из собеседников. "Закон о лицензировании рынка P2P предполагается принять до конца года. Предположительно, он вступит в силу в середине 2018 года",— уточнил другой собеседник "Ъ", знакомый с обсуждением. По их словам, над данной темой трудится рабочая группа под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты. В ЦБ подтвердили эту информацию.

Регулирование P2P-рынка в первую очередь нужно, чтобы минимизировать мошенничество, например, создание финансовых пирамид для хищения средств инвесторов, указывает гендиректор P2P-платформы SimplyFi Алексей Басенко (его компания входит в рабочую группу при ЦБ). Также, продолжает он, любые кредиторы заинтересованы в получении максимально объективной оценки платежеспособности и долговой нагрузки заемщиков P2P-площадок, что пока весьма затруднительно.