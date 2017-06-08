Заработок выпускников окажется на 15-50% ниже их ожиданий

8 июня. FINMARKET.RU - Зарплатные ожидания учащихся российских вузов являются завышенными, пишет "Коммерсантъ", делая выводы из исследования ВШЭ. Так, ожидания студентов первого курса варьируются от 20 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц, среднее значение ожидаемой зарплаты составляет 56,3 тыс. руб. Самую высокую зарплату ожидают студенты специальности "инженерное дело, технологии и технические науки" — около 65 тыс. руб. На втором месте "экономика и управление" — около 57 тыс. руб., на третьем — готовящиеся специализироваться по направлению "наука и общество" (56 тыс. руб.). Наименьшую зарплату собираются получать студенты специальностей "образование и педагогика" и "искусство и культура" — 50 тыс. и 49 тыс. руб. соответственно.

Согласно информации "Мониторинга трудоустройства выпускников российских вузов" Минобрнауки, такие ожидания будущих специалистов можно назвать завышенными — средняявыпускника в Москве не превышает 40 тыс. руб. в возрасте 28 лет. Схожие оценки зарплатам молодых специалистов дает "Банк данных заработных плат Headhunter". По данным сервиса, средняя фиксированная зарплата молодого специалиста по России — 22,7 тыс. руб. За последний год этот показатель увеличился только на 1%. На максимальный доход могут рассчитывать IT-специалисты, на минимальный —таких направлений, как маркетинг, реклама и PR.

В целом же востребованность молодых специалистов на российском рынке труда несколько сократилась, об этом говорят данных рекрутингового портала Superjob. Если в 2011 году выпускников без опыта работы были готовы нанимать 66% компаний, то по итогам 2016 года их число сократилось до 60%. Более лояльным к молодым специалистам остался крупный бизнес, недавних студентов чаще всего трудоустраивают компании со штатной численностью более 1 тыс. сотрудников (72%).