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08 июня 2017 года 08:40
В банках будет единый кредитный лимит для заемщиков
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Марина Лысцева/ТАСС
8 июня. FINMARKET.RU - Российские банки внедряют новую систему расчета кредитного лимита. По ней кредитные организации будут определять, какую сумму готовы предоставить клиенту в целом, а не по отдельным продуктам. Зная свой кредитный лимит, граждане смогут самостоятельно решать, в какой форме взять заем — потребительского кредита, кредитной карты, целевого кредита и т.д. О нововведении "Известиям" рассказали в нескольких кредитных организациях из числа крупнейших — Бинбанке, ВТБ, ВТБ24 и Росбанке. Такой подход уже применяется в США и Канаде. Эксперты отметили, что при превышении единого кредитного лимита в одном банке заемщики не смогут рассчитывать на ссуду в другом. Недавно о введении новой системы расчета кредитного лимита объявил Wells Fargo, один из крупнейших американских банков. Российские кредитные организации также заинтересованы в нововведении. В Бинбанке и ВТБ единая система расчета кредитного лимита внедрена только по ряду кредитных продуктов. "На данный момент система единого кредитного лимита используется в Бинбанке в рамках потребительских кредитов и кредитных карт", — рассказал "Известиям" директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук. — В первую очередь речь идет о предложениях зарплатным клиентам и действующим заемщикам. Мы рассматриваем возможность применять данную систему в перспективе и по ипотечным продуктам. По словам представителя Бинбанка, в будущем клиентам должны предоставить онлайн-доступ к выбору продуктов в рамках установленных лимитов и возможность их оформить через удаленные каналы обслуживания. Как уточнил Ярослав Полещук, для этого интегрируют мобильный и интернет-банк с системами риск-менеджмента банка.
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