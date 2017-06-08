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08 июня 2017 года 08:47
Платежная карта "Мир" в 2018 году станет электронной "зачеткой"
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
8 июня. FINMARKET.RU - По аналогии с электронными дневниками и журналами, уже действующими в российских школах, карта "Мир" с 2018 года будет привязана к зачетным книжкам студентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт (НСПК). "Карта "Мир" в 2018 году станет электронной зачетной книжкой. (...) Вся информация об оценках студентов будет храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Доступ к информации будет как у преподавателей, так и у студентов. Студенты будут идентифицироваться по национальным картам", - говорится в публикации. В Минобрнауки пока не прокомментировали эту информацию, пишут "Известия". По словам представителей НСПК, сейчас карта "Мир" уже поддерживает как платежное, так и нефинансовые приложения в рамках кампусных проектов кредитных организаций: она используется как пропуск в университет и библиотеку ВУЗов, на нее же начисляются стипендии. В пилотном режиме кампусные проекты запущены в Бинбанке, КС-банке и банке "Центринвест". К 2018 году кредитные организации планируют добавить на "Мир" функционал электронной зачетной книжки и транспортное приложение. В свою очередь банкам придется потратиться, уверен вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов. По его словам, кампусные приложения — достаточно дорогое и комплексное решение, включающее в себя не только сам выпуск карт, но и создание полноценной платежно-информационной инфраструктуры на территории самого вуза. По его оценкам внедрение такого комплексного решения будет стоить 5–10 млн рублей и потребует участия нескольких вендоров, так как банки не занимаются написанием систем для вузов.
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