Гражданам могут разрешить продавать мусор

7 июня. FINMARKET.RU - Правительство одобрило подготовленный Минстроем проект поправок к законодательству об отходах — на следующей неделе он будет направлен в Госдуму. В документе, на который ссылается "Коммерсантъ", в частности, предполагается льготный тариф за раздельный сбор мусора для домохозяйств и позволяет им продавать вторсырье переработчикам. Такжеразъясняет недавно запущенные механизмы исполнения расширенной ответственности производителей за утилизацию их товаров и упаковки.

Как пишет издание, одно из главных нововведений — в закон "Об отходах производства и потребления" вводится понятие "раздельное накопление отходов". Это может обеспечить исполнение приоритета госполитики в мусорной сфере — максимального использования вторсырья. Как рассказал "Ъ" Андрей Чибис, под раздельным накоплением в проекте подразумевается "складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки".

Устанавливается, что места сбора, обезвреживания и накопления отходов должны будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Аналогичное предложение есть в законопроекте, подготовленном депутатами Госдумы, который разрабатывался параллельно с поправками Минстроя, пишет "Ъ".

В законопроектах правительства и парламентариев из области регулирования деятельности по обращению с отходами выводятся физические лица. Соавтор проекта депутат Владимир Панов ("Единая Россия") пояснил "Ъ", что теперь домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами и они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Если граждане только собирают раздельные, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами. При этом повышение этого тарифа выше "экономически обоснованного уровня для других потребителей не допускается", говорится в документе Минстроя. Обязанность оплачивать новую коммунальную услугу появится после начала работы регионального оператора по обращению с отходами — за месяц до этого размер платы за содержание жилого помещения "подлежит уменьшению на сумму платежа за вывоз мусора".