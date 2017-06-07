Задолженность потенциальных банкротов достигла 25 млрд рублей

7 июня. FINMARKET.RU - Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила на 1 июня 2017 года 24,74 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель увеличился на 65%, посчитали для "Известий" в Национальном центре банкротств (НЦБ). Эта сумма может быть либо полностью списана, либо реструктуризирована, что влечет за собой потери для банков. Реструктуризация для банков выгоднее, чем признание должника банкротом, уверяют эксперты.

По оценкам НЦБ, величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина сейчас составляет в среднем 1,6 млн рублей. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 26% с 1,27 млн. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, сейчас составляет около 3,71 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель упал на 57% с 6,99 млрд.

По словам директора НЦБ Дмитрия Токарева, в настоящее время четко вырисовывается тренд, когда суды признают должников банкротами в 90–95% случаев, что не всегда подразумевает полное списание долгов.

"Необходимо различать признание судами физического лица банкротом и освобождение от денежных обязательств по итогам рассмотрения банкротного дела должника, — пояснил Дмитрий Токарев. — Сейчас упор судами делается на финансовый отчет арбитражного управляющего. Полное списание долгов по сложившейся практике составляет 65–70% случаев".

Сейчас процедурой банкротства предусмотрены два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

По словам директора дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрия Фалалеева, рост совокупного долга потенциальных банкротов вызывает серьезные опасения. По его прогнозам, к концу года объем совокупного долга потенциальных банкротов может достигнуть 28 млрд рублей.

В пресс-службе ВТБ отметили, что банкротство для заемщиков в отличие от реструктуризации имеет определенные последствия: изъятие денежных накоплений, хранящихся в виде вкладов или на счетах в банках, ограничение на выезд за границу и т.д. Но на данный момент доля таких клиентов минимальна и не вызывает опасений у банков, указали в ВТБ.