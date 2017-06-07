Подачу онлайн заявлений в ЗАГС упростят

7 июня. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, упрощающую подачу электронных заявлений в ЗАГС. Гражданам, решившим податьна регистрацию брака через портал госуслуг, не надо будет прикладывать к электронному заявлению дополнительные документы, пишет "Российская газета". Например, сканы паспортов или свидетельств о разводе. Авторы проекта уверены, что это избыточное требование, так как паспорта у молодоженов в любом случае проверят - когда те явятся на свою свадьбу.

"Норма, разрешающая подавать заявления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась в законе еще два года назад, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Такой порядок значительно экономит время, а главное, нервы людям, которые собрались вступить в брак. Раньше, чтобы забронировать удобный день и час свадьбы, подчас приходилось стоять в очередях, занимать чуть ли не с ночи. Сейчас дату бракосочетания можно выбрать онлайн, и тут же подать юридически значимое заявление".

Безусловно, людям, владеющим современными технологиями, не представляет труда произвести эти действия: отсканировать документы, прикрепить. Но зачем делать лишнее? Кроме того, скан-копии, как рассказывают разработчики проекта, "излишне нагружают инфраструктуру передачи данных" и при этом не обладают защитой от внесения изменений, а, значит, не могут служить "юридически значимым источником сведений".