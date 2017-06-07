Валютный контроль за экспортерами смягчат

7 июня. FINMARKET.RU - Центробанк принял решение отменить требование об оформлении паспортов экспортных сделок - одной из важной составляющей действующей системы валютного контроля. Изначально валютныйза экспортерами вводился с целью отследить выручку. Но сейчас, как считают эксперты, уже все трансакции настолько прозрачны, что эта мера утратила практический смысл и отказ от нее логичен, пишут "Известия".

Сейчас если российский предприниматель экспортирует за рубеж товары на сумму более $50 тыс., за ним осуществляется валютный контроль. Он необходим для того, чтобы отслеживать денежные поступления от вывоза российских товаров. Для этого предпринимателям нужно встать на расчетное обслуживание в уполномоченный банк и оформить там паспорт сделки. Затем пройти таможенную регистрацию экспортных товаров, представить паспорт сделки в ФТС и составить учетную карточку таможенно-банковского контроля. После этого экспортер в течение 15 дней направляет в банк сведения об исполнении обязательств по договору. Банк, в свою очередь, контролирует поступления платежей на счет экспортера и уведомляет об этом ФТС. Только после всех этих процедур паспорт сделки закрывается.

"Банком России принято решение отменить требование об оформлении паспортов сделок, одной из важной составляющей действующей системы валютного контроля. Кроме того, банк проводит работу по либерализации иных требований валютного контроля, в первую очередь касающихся деятельности российских экспортеров, - сообщили в пресс-службе Банка России. - Решение было поддержано Минфином, а также ФТС и ФНС России".

По словам источника, принимающего участие в обсуждении реформы, всю необходимую документацию для осуществления валютного контроля будут заполнять не предприниматели, а банки. "Экспортер больше не будет заполнять все формы. Эти действия будут осуществлять не предприниматели, а банки", - отметил источник.

Мероприятия по облегчению валютного контроля нашли свое отражение в плане действий правительства по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017-2025 годах, которые премьер-министр Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину в конце мая.

"Изначально речь шла о расширении коридора, при котором не требуется оформление паспорта сделки. Обсуждали предложения поднять порог с $50 тыс. до $75 тыс. или $500 тыс. В итоге решили вообще отменить паспорта сделок и прописали это в плане действий правительства", - пояснил источник, принимавший участие в написании плана.

Деловые объединения поддерживают облегчение процедур валютного контроля за экспортерами. Вице-президент "Опоры России" Марина Блудян сообщила, что валютный контроль "страшно неудобен" предпринимателям.

Генеральный директор исследовательского Центра в сфере международной торговли и экономической интеграции ITI Владимир Саламатов считает, что у экспортеров после реализации реформы значительно сократятся издержки.