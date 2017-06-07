Государство поддержит автопром

7 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития совместно с Минпромторгом планирует до конца лета разработать новый механизм поддержки автопрома взамен соглашений о промсборке и ввести его в действие ориентировочно с 2019 г., рассказал "Ведомостям" директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников. Действие соглашений о промсборке истекает в 2018-2020 гг.

Новый механизм не будет предусматривать льготных ввозных пошлин (преимущественно нулевых) на автокомпоненты, говорит А.Масленников. Это нужно для развития местной автокомпонентной отрасли: сейчас автоконцернам зачастую выгоднее импортировать детали. Это же снижает интерес глобальных поставщиков открывать свои заводы в нашей стране, увеличивать локализацию производства, поясняет чиновник. К тому же Россия не может сохранить льготы. Они должны быть отменены с 1 июля 2018 г. Это было одним из условий вступления России в ВТО.

При этом автоконцерны сохранят доступ ко всем программам господдержки отрасли - госзакупкам, льготному кредитованию и лизингу, компенсации утилизационного сбора и проч. В прошлом году на эти цели - без учета утилизационного сбора - бюджет потратил почти 60 млрд руб. Ежегодная поддержка отрасли планируется на уровне 65 млрд руб., следует из проекта стратегии развития автопрома.

Если соглашения о промсборке могли подписываться с пулом инвесторов и касались всего их модельного ряда, то новые предполагается подписывать только с одной компанией и под конкретные модели. Стартовая локализация производителя должна быть не менее 60%, продолжает Масленников. Другой вариант - 60% в среднем по моделям в одном классе. Цифра не случайная: 60-процентная локализация - это одно из обязательств участников соглашений о промсборке помимо создания или увеличения мощностей для выпуска 300 000-350 000 машин в год и использования местных двигателей либо коробок передач.

По словам А.Масленникова, автоконцерны будут обязаны увеличить уровень локализации моделей, например, до 80%. Именно такой ориентир указан в написанном Минэкономразвития проекте стратегии автопрома до 2025 г.

Будет и обязательство по развитию экспорта, но показатель пока не определен. Он напомнил, что в проекте стратегии развития автопрома целевой ориентир по экспорту автомобилей - примерно 15% от их общего производства в стране. "Но мы понимаем, что не для всех такой объем достижим", - отметил А.Масленников.

Поддержка автопрома сокращается, но не уходит полностью – для отрасли в условиях сократившегося рынка это хорошая новость, комментирует предложения Минэкономразвития аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. Плюс государство не просто помогает заводам, но и стимулирует увеличение добавочной стоимости внутри страны, указывает он.