Кудрин советует уволить треть чиновников

7 июня. FINMARKET.RU - В администрации президента вчера началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок (ЦСР) по реформе госуправления. По данным "Коммерсанта" , команда Алексея Кудрина предлагает в 2018-2024 годах сократить госаппарат и затраты на него примерно на 30% от нынешнего. Стоимость госуправления, согласно расчетам ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб.Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6.

По данным газеты, часть разработок ЦСР, в том числе посвященную реформе госуправления, предполагается обсуждать в администрации президента отдельно. Вчера тема стала предметом совещания у главы администрации президента (АП) Антона Вайно

В проекте пять самостоятельных блоков. Первый предполагает сокращение до четырех госстратегий первого уровня (нацбезопасности, научно-технического развития, социально-экономического развития и пространственного развития - на принятие новых документов этого уровня после принятия этих стратегий предлагается наложить трехлетний мораторий), интеграция в них "портфелей проектов", программ управления изменениями.

Второй и третий блоки - создание цифровой экосистемы госслужбы и цифровизация информпроцессов в госуправлении.

Четвертый и пятый проекты посвящены кадрам и кадровой культуре, целью их является, в том числе, рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6% опрашиваемых (цифра, приводимая ЦСР, ранее не публиковалась) до 60%. Предлагается централизация федеральной (Федеральное кадровое агентство) и региональной (на уровне региональных правительств) кадровой политикой с нормативной моделью работы. Сейчас часть кадровой политики на высоких уровнях официально и неофициально реализуется АП, аппаратом Белого дома и спецслужбами, но большая - предельно фрагментирована.

Идею "смешанной модели государственной гражданской службы" ЦСР предлагает в виде трех ступеней госслужбы: срочные служебные контракты, система "карьерной" госслужбы и (существующий и сейчас) "высший административный корпус": гарантии, КПЭ и система стимулирования в них предполагается различной. "Модели ценностей госуправления", которые будет культивировать новая система, предполагается закрепить и в неизбежном для такого рода разработок "Этическом кодексе" госслужбы. Он призван стать одной из основ госслужбы как "самообучающейся" организации, самостоятельно генерирующей нужные обществу изменения внутри себя.