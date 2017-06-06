В мае инфляция ускорилась до 0,4%

Инфляции в мае ускорилась до 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция не изменилась и составила 4,1%, так и не достигнув таргета

6 июня. FINMARKET.RU - В мае 2017 годасоставила 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 1,7%. Рост потребительских цен ускорился после повышения на 0,3% в апреле, 0,1% - в марте и 0,2% - в феврале.

В мае 2016 году инфляция составляла также 0,4%, с начала года - 2,9%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в мае подорожали на 0,6%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце равнялся 0,2%. Цены на услуги увеличились на 0,4%.

В мае в 5 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и более, из них в Ростовской области и Республике Калмыкия - на 1,1% в результате удорожания продуктов питания на 2,8% и 2,1% соответственно.

Вместе с тем в Магаданской области и Республике Мордовия потребительские товары и услуги в среднем подешевели соответственно на 0,2% и 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 0,7% и 0,4%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,6% (с начала года - 102,4%), в Санкт-Петербурге - 100,5% (с начала года - 102,9%).

Инфляция в мае оказалась выше ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, равнялся 0,3% за месяц.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце осталась на апрельском уровне в 4,1%. Эксперты ожидали, что инфляция в годовом выражении будет находиться в интервале 4,0-4,1%.

Минэкономразвития ожидало годовую инфляция в мае на уровне около 4% с возможностью небольшого отклонения на 0,1% как в большую, так и меньшую сторону.

Прогноз министерства по инфляции на 2017 год равняется 3,8%.

ЦБ РФ ожидает, что инфляция в РФ в 2017 году может оказаться чуть ниже таргета в 4,0%. Как сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, прогноз правительства по инфляции на конец 2017 года в 3,8% является реалистичным.

Прогноз аналитиков на 2017 год снизился до таргета и равняется 4,0% (по опросу месяц назад - 4,1%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце мая 2017 года составила 4036,7 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, или на 164,2 руб. С начала года корзина подорожала на 9,4%.

Самым дорогим минимальный продуктовый набор в мае оставался на Чукотке (10041,8 руб.), в Магаданской области (6825,3 руб.), в Якутии (6383,7 руб.), в Камчатском крае (6303,2 руб.), на Сахалине (5440,6 руб.).

Самым дешевым в прошлом месяце продуктовый набор оказался в Белгородской области (3194,4руб.), в Саратовской области (3294,2 руб.), в Мордовии (3302,1 руб.), в Липецкой области (3367,3 руб.), в Курской области (3436,8 руб.),

Стоимость набора в Москве в конце мая составила 4945,8 рубля и за месяц выросла на 5,0% (с начала года - на 11,1%), в Санкт-Петербурге - 4888,4 рубля и увеличилась на 3,9% (с начала года - на 9,8%).

Цены на жилищно-коммунальные услуги в России в мае не изменились. За январь-май услуги подорожали на 0,6%.

При этом цена жилищных услуг выросла за прошлый месяц на 0,1%, с начала года - на 1,6%.

В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 10,6%.

В группе услуг связи на 5,1% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 2,8% - стоимость минуты местного соединения (разговора) по сотовой связи.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 1,9% выросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа и проживания в гостинице, на 0,9% - стрижки в мужском зале.

Одновременно на 1,2-2,6% снизилась плата за пользование потребительским кредитом и отдельные виды ритуальных услуг, на 0,4% - за проживание в студенческом общежитии.

В мае по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание плодоовощной продукции. Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на капусту - в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свёклу - в 1,2-1,3 раза, лимоны - на 11,1%, яблоки - на 7,5%. В тоже время огурцы подешевели на 26,4%, помидоры - на 11,5%, чеснок - на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи - на 0,2-3,6%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,1% подорожало мороженое, на 0,9% - сырки творожные, глазированные шоколадом.

Снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% - на рис до 3,8% - на гречку.