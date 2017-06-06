.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
06 июня 2017 года 09:50
"АвтоВАЗ" задумался о разработке летающих автомобилей
|0
Zuma\TASS
6 июня. FINMARKET.RU - "АвтоВАЗ" мог бы выпускать и летающие автомобили, пишут "Ведомости"."У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" – тут может быть потенциал на будущее, – сказал президент "АвтоВАЗа" Николя Мор в интервью RNS. – Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше чем лет через 20". У "Ростеха" есть производство вертолетов и эти технологии могут быть использованы для создания летающего автомобиля, есть также разработки в области интеллектуальных транспортных систем, комментирует директор по коммуникациям госкорпорации Екатерина Баранова. "Поэтому уверены, что в кооперации с "АвтоВАЗом" и другими нашими холдингами в ближайшие годы мы удивим не одним неожиданным проектом", – замечает она. О планах выпустить летающий автомобиль заявляла японская Toyota, подобные проекты есть у Airbus, Uber. В России проект по выпуску беспилотных летательных аппаратов для перевозки пассажиров и грузов решил поддержать Внешэкономбанк – одна из разработок (летающий мотоцикл) была показана на его стенде на Петербургском экономическом форуме – 2017. Разработчик модели – ОКБ "АТМ грузовые дроны". Инвестиции в проект серийного производства летающих автомобилей с учетом параметров зарубежных проектов могут составить от $500 млн до нескольких миллиардов долларов, считают эксперты газеты. Цена летающих машин в скромной комплектации может составлять $30 000–70 000, наиболее перспективные рынки сбыта – страны Европы, Ближнего Востока и Азии, добавляет он. Первыми полеты дрон-такси могут разрешить ОАЭ и Сингапур.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.