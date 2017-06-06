Авиадебоширов отстраняют от полетов

6 июня. FINMARKET.RU - Госдума планирует рассмотреть законопроект о черных списках авиапассажиров во втором чтении 7 июня. Ранее профильный комитет рекомендовал его к принятию, существенно переработав текст. В новой редакции подробно описаны причины и процедура включения дебошира в реестр, а также исключительные случаи, когда человеку не могут отказать в перелете. Как ожидается, закон будет принят до конца весенней сессии, пишут "Известия".

Уже завтра Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволяют авиаперевозчикам отказывать в услугах по перелету так называемым авиадебоширам, а также официально публиковать их данные на сайтах компаний. Профильный комитет по транспорту и строительству Госдумы после длительных консультаций с правовым управлением нижней палаты доработал текст законопроекта, рекомендовав принять его во втором чтении.

Так, согласно законопроекту, командир воздушного судна получит право высадить дебошира в ближайшем аэропорту, а если в его действиях усмотрят признаки правонарушения или преступления, то передать его правоохранительным органам. Перевозчику дадут право обрабатывать персональные данные пассажиров «в соответствии с действующим законодательством» для внесения их в реестр.

Основанием для включения в список нарушителей (и, соответственно, ограничения на перелеты) может служить вступившее в законную силу решение суда, назначившего наказание за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (ст. 11.17 КоАП), а также признание его виновным в хулиганстве или совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства (ст. 213 и 267.1 УК соответственно).

Решение о включении в реестр должно быть принято в срок не позднее тридцати дней со дня получения перевозчиком соответствующего постановления суда. Поправки, обязывающие направлять перевозчику постановление суда, предлагается внести и в КоАП, и в УПК.

В законопроекте появились и "исключительные случаи", в которых дебоширу не смогут отказать в перелете: если он возвращается в Россию из страны, откуда можно вернуться только самолетом, если гражданин подлежит депортации, направляется к месту лечения, сопровождает инвалида, а также направляется к месту погребения родственника. Все эти случаи должны быть подтверждены документально.